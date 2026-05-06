让科技更贴近山区民众生活

越通社老街省——近年来，在老街省茂阿乡公共行政服务中心引入集成人工智能（AI）的自助服务设备（Kiosk），帮助当地居民更加快速、便捷地办理行政手续，从而提升基层服务质量，推动数字化转型和电子政务建设。



在实施两级地方政府模式后，茂阿乡公共行政服务中心平均每天接待近100人次前来办理行政手续。工作量较大，使得每位公务人员都需要投入大量时间为民众提供支持、解答和指导。为克服这一限制，自2025年10月起，茂阿乡在中心投入使用AI Kiosk设备，以协助办理行政事务。



经过7个多月的运行，AI Kiosk已成为接待区域的“熟面孔”。与以往需要逐个部门咨询或等待工作人员指导不同，居民现在可以直接与设备互动，查询信息并完成相关手续。茂阿乡是老街省首批在乡级公共行政服务中心部署AI Kiosk的地方之一。



来自茂阿乡林场村的居民邓文伦在办理业务时高兴地表示， “以前办理土地使用权赠与手续需要多次往返。现在有了AI Kiosk，只需简单提问，整个流程都会得到详细指导，办理起来既快捷又方便。”

引入集成人工智能的Kiosk投入运行，有助于缓解公共行政服务中心高峰时段的拥挤状况。图片来源：越通社

目前，茂阿乡的AI Kiosk已整合多个领域的行政手续，包括：财政—规划—工贸，土地—建设—环境，文化—教育—医疗—内务，以及公安—司法—户籍等。通过流程整合与自动化，居民在提交材料时更加主动，同时也减少了工作人员的指导时间。



茂阿乡公共行政服务中心专员陈氏川表示，自从有AI Kiosk协助指导民众办理手续后，受理与处理流程更加顺畅，办理效率显著提升。



茂阿乡公共行政服务中心主任黎志功表示，引入集成AI的Kiosk，有效减轻了“一站式”窗口工作人员的压力，缩短了群众等待时间，减少高峰时段的拥堵。同时，所有涉及手续、材料组成及收费标准的信息均公开透明，方便民众监督与查询。



此外，中心还安排工作人员现场指导居民操作Kiosk设备。通过实践和指导，许多人已能够自己使用在线公共服务，甚至可以在家中通过个人设备主动办理相关业务。



未来，茂阿乡公共行政服务中心将继续研究拓展AI Kiosk的功能，整合更多行政服务事项，为居民提供更加快速、便捷的服务。可以看出，AI Kiosk通过自动化流程、加快处理速度、减少操作错误，不仅节约了人力成本，也显著提升了服务效率。（完）