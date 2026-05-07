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乂安省预计将在本月内完成受灾群众95间安置房建设

5月7日，乂安省尊梅（Nhôn Mai）乡党委书记莫文元表示，受去年3号、5号和10号台风的严重影响，边境乡尊梅的群众财产和住房遭受巨大损失。其中，多个村寨发生山体滑坡和山洪，导致数百间房屋被冲毁或严重受损，必须组织紧急搬迁以确保人民生命安全。

95间安置房已在安全的新址基本建成。图自越通社
95间安置房已在安全的新址基本建成。图自越通社

越通社乂安省—— 5月7日，乂安省尊梅（Nhôn Mai）乡党委书记莫文元表示，受去年3号、5号和10号台风的严重影响，边境乡尊梅的群众财产和住房遭受巨大损失。其中，多个村寨发生山体滑坡和山洪，导致数百间房屋被冲毁或严重受损，必须组织紧急搬迁以确保人民生命安全。

落实乂安省人民委员会2026年1月21日颁布关于批准“2025年风暴洪水灾后受灾地区插花式安置方案”的第189号决定，尊梅乡获批为95户受灾家庭进行插花式安置。

安置方案获批后，尊梅乡人民委员会迅速成立了灾后重建指导委员会，集中指导乡级各部门、团体协作支持受灾家庭搬迁，稳定住所，并按计划重建房屋。

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有关各方在移交给尊梅乡群众之前，开展验收工作。图自越通社


截至目前，95间安置房已在安全的新址基本建成。过去数周内，许多家庭已陆续搬入新居，在期待数月后开启了充满喜悦的新生活。

预计到5月20日，全部95间房屋将落成并投入使用，圆满完成既定计划目标。

支持群众重建家园不仅有助于稳定灾后生活，还为保障社会民生、增强群众生产发展信心作出了积极贡献。这是一项具有实际意义的活动，体现了党、国家以及各级党委、政府对受灾地区人民生活的深切关怀，从而进一步巩固了人民群众对地方党委和政府领导能力的信任。（完）

越通社
#乂安省 #受灾群众 #安置房建设 越南
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