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东盟秘书长高金洪：越南对东盟共同体三大支柱做出切实贡献

在全球地缘政治和经济形势充满不确定性的背景下，于5月7日至8日在菲律宾举行的第48届东盟峰会被视为各国领导人共商战略方向，提升东盟挑战抵御能力与核心作用的重要契机。

东盟秘书长高金洪接受媒体采访。图自越通社
东盟秘书长高金洪接受媒体采访。图自越通社

越通社河内——在全球地缘政治和经济形势充满不确定性的背景下，于5月7日至8日在菲律宾举行的第48届东盟峰会被视为各国领导人共商战略方向，提升东盟挑战抵御能力与核心作用的重要契机。

东盟秘书长高金洪（Kao Kim Hourn）接受越通社驻雅加达记者采访时指出，国际形势的新走势，尤其是中东地区错综复杂的局势已对多个领域产生影响。他指出，本届会议将重点讨论加强东盟在区域和国家层面的协调行动，以有效应对日益加剧的多重挑战，包括能源安全、粮食安全、公民保护以及移民劳工等问题。

在能源领域，各国领导人着力推进东盟电网（APG）升级，同时加快向太阳能、风能、生物质能与发展电车等可再生能源转型。鉴于预计东盟地区能源需求将大幅增长，到2045年可能增至当前的2.6倍，高金洪认为，东盟须通过《东盟石油安全协议》（APSA）等机制加强务实合作，促进基础设施互联互通等。

在粮食安全领域，东盟正考虑提升东盟与中日韩大米紧急储备(APTERR)等各种粮食储备机制的效率与灵活性。

与此同时，加强内部协作，寻找外部供应来源，以避免对单一来源的依赖，目标是确保供应稳定，将物价保持在合理水平，并在各种情境下都能满足民众需求。

在数字经济方面，高金洪表示，东盟正加快《东盟数字经济发展框架协议》(DEFA)的谈判进程，预计今年完成，以此为基础构建一个互联互通、充满活力、竞争力强的数字生态系统，从而推动地区经济增长。

高金洪认为，总体来看，东盟正以增强自主能力、深化内部一体化、提升应对全球变局适应力为主线，推进整体战略布局。他强调，以自力更生的方式应对外部挑战，是东盟迈向可持续未来的关键所在。

对越南近年来和未来对东盟的作用与贡献做出评价时，高金洪表示，越南在维护地区和平与稳定、推动区域一体化以及建设东盟共同体等多个方面做出了许多重要贡献。他高度评价越南经济的增长势头，希望越南继续发挥积极作用。在东盟开始落实《东盟共同体愿景2045》的背景下，高金洪认为，越南在塑造区域长期发展方向方面的作用将愈发重要。

越南政府总理黎明兴首次出席本届东盟峰会，有望继续对政治安全共同体、经济共同体和文化社会共同体等三大支柱做出积极贡献，同时通过基础设施建设项目和经济对接项目强化区域互联互通。

此外，越南在东盟一体化倡议（IAI）等机制中发挥重要作用，也体现了其在缩小发展差距、增强内部凝聚力方面的切实贡献。在此基础上，高金洪相信越南将继续成为东盟的重要且负责任的一员，为东盟的共同发展做出切实贡献等。（完）

越通社
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