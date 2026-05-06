印度舆论高度评价越共中央总书记、国家主席苏林访印

越通社河内——在越共中央总书记、国家主席 苏林对印度进行国事访问的首日，印度媒体和政界人士纷纷给予高度评价，认为此次访问意义特殊，恰逢两国庆祝建立全面战略伙伴关系10周年之际。



据越通社驻新德里记者报道，印度舆论强调，此访是应印度总理纳伦德拉·莫迪邀请进行，并紧随莫迪于4月7日向苏林致贺电之后。该贺电祝贺苏林当选越南国家主席，并表示愿进一步“深化两国全面战略伙伴关系”。



印度外交部在声明中指出，此次访问有望为“牢固的双边关系注入新动力”，并开辟新的合作方向。声明强调，印越两国拥有“共同的历史与文明纽带”，多年来在高度政治互信和战略利益契合基础上不断巩固发展。此次访问尤具意义，因为正值两国纪念2016年莫迪访越期间建立的全面战略伙伴关系10周年。



除新德里外，访问行程中的孟买也被印度媒体视为经济合作的重要亮点。在孟买期间，苏林将访问印度国家证券交易所，会见马哈拉施特拉邦首席部长和邦长，并出席企业论坛，以推动两国企业界在贸易和投资领域的合作。



多家印度媒体认为，越南是印度在东南亚最重要的伙伴之一，特别是在两国在印度洋—太平洋地区拥有共同战略利益的背景下。双方重点合作领域包括国防安全、贸易投资、数字化转型、高科技、供应链对接以及海上合作等。



印度观察人士还指出，此访正值双边关系具备良好基础、迈向新发展阶段的关键时期。印度媒体普遍认为，此次访问不仅具有政治和外交意义，也有望推动双方在更多新领域开展务实合作，进一步巩固越南作为印度在东南亚及印度洋—太平洋地区关键伙伴的地位。（完）



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