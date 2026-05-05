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☕️越通社新闻下午茶（2026.5.5）

越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！

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越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀发言。图自越通社

越通社河内 —— 5月5日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀与岘港市国会代表团在海洲坊开展选民接触活动，向选民通知第十六届国会第一次会议结果，并听取选民的意见和建议。 全文

·据越通社驻东京记者报道，5月4日，日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）在澳大利亚首都堪培拉向媒体发表讲话时，突出了其访问越南和澳大利亚之旅所取得的成果，特别是在经济安全领域的合作。 全文

·在全球地缘政治波动加剧、贸易不确定性上升的背景下，外商直接投资持续承压。然而，越南凭借稳定的政策环境和不断增强的产业承接能力，不仅保持了外资规模的稳定，还实现了投资质量的持续提升，正逐步向全球价值链迈进。 全文

·截至2026年5月初，河内市跨红河大桥项目正在同步推进，多项施工项目取得了显著进展。然而，征地拆迁、技术基础设施迁移以及施工条件的保障，仍是直接影响整体进度的关键因素。

·5月5日，越南外交部发言人范秋姮在回答记者关于中国近期宣布自2026年5月1日至8月16日在东海部分区域实施禁渔令的提问时强调：越南对中国在东海实施禁渔令的立场是一贯的，过去几年都很明确的。全文

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越南外交部发言人范秋姮。图自越通社

·在未来阶段，保障电力供应以服务两位数增长目标，已成为胡志明市面临的一项紧迫任务。4月4日由胡志明市电力总公司与各研究院、协会、企业和《劳动者报》联合举办的研讨会上，专家、管理者和企业一致认为：电力不仅要“充足”，还必须“清洁”、“可靠”，以满足快速、可持续发展的要求。 全文

·越南教育与培训部刚要求各大学院校及有博士培训资格的研究院所核查、调整并制定战略技术领域高素质人力资源培训计划，以满足新发展阶段的要求。 全文

·广治省文化体育与旅游厅代表表示，英国皇家洞穴探险队近日在风芽-格邦国家公园里燕洞（Hang Én）中发现了5件距今数千年的石斧。 全文

·为迎接西贡-嘉定市正式被命名为“胡志明市”50周年（1976年7月2日 - 2026年7月2日），胡志明市正集中促进各相关技术和社会基础设施项目。预计将有100多个项目在此期间进行开竣工。其中，多项重点工程备受关注，包括：守添—隆城铁路、占湖—隆城国际机场高速公路、阮必成路拓宽工程、盖梅下港口群、芹耶—头顿跨海大桥/隧道项目等。全文

·越南石油总公司（PVOIL）已完成技术基础设施、货源及人员的准备工作，将于5月15日起在全系统正式销售生物汽油E10RON95。

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胡志明市电力行业工人在检查2020-2025年阶段新投资建设的现代化110千伏集场变电站的运行情况。图自越通社

·越通社驻法国记者报道，5月4日，越南文化中心在巴黎国际博览会（Foire de Paris）正式开启了“越南空间”。该博览会是法国乃至欧洲历史最悠久、最具代表性的商贸与文化盛会之一。

·2026年越南国际电子及智能设备展（IEAE 2026）将于2026年5月28日至30日在胡志明市西贡会展中心正式举行。该活动由潮域展览公司（Chaoyu Expo）与Vinexad公司联合举办，预计将汇聚数百个品牌、数千种产品和技术。

·马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣（Anwar Ibrahim）表示，该国正奉行平衡的经济外交政策，优先考虑国家利益，特别是能源安全问题。（完）

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