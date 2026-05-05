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日本首相称访问越南和澳大利亚成果突出

据越通社驻东京记者报道，5月4日，日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）在澳大利亚首都堪培拉向媒体发表讲话时，突出了其访问越南和澳大利亚之旅所取得的成果，特别是在经济安全领域的合作。

日本首相高市早苗。图自越通社
日本首相高市早苗。图自越通社

越通社河内——据越通社驻东京记者报道，5月4日，日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）在澳大利亚首都堪培拉向媒体发表讲话时，突出了其访问越南和澳大利亚之旅所取得的成果，特别是在经济安全领域的合作。

越通社驻东京记者报道，日本首相强调，本次出访期间，除了巩固个人间的信任关系外，各国领导人还就推动具体合作达成了共识。其共同目标是提高各国的自主性和抗风险能力，从而携手促使整个地区变得更加强劲与繁荣。

高市早苗表示，在经济安全领域，各方公布了多份合作文件，确认将加强在紧迫问题上开展合作，如确保液化天然气（LNG）等能源的稳定供应，以及增强包括稀土和关键矿产在内的供应链韧性。在当前中东局势的背景下，这是一个巨大成就。

值得一提的是，在访问越南期间，日本首相介绍了上个月公布的“亚洲电力”（Power Asia）倡议下的首个项目。该项目旨在支持增强越南的原油供应能力；同时，由日本企业在越南生产的医疗物资将出口至日本。为作为地区供应链重要枢纽的越南确保经济活动所需的能源供应，将有助于维持两国人民的生活稳定。

日本首相高市早苗在河内国家大学发表施政演讲

日本首相高市早苗在河内国家大学发表施政演讲

日本首相高市早苗在对越南进行正式访问期间，于5月2日下午到访河内国家大学并发表了重要的施政演讲。出席活动的有越南外交部部长黎怀忠、外交部常务副部长阮明羽、河内国家大学校长裴世维，以及两国高级代表和该校师生。

日本政府首脑表示，借此机会已同两国领导人就地区形势及安全合作进行了深入讨论。各方一致同意加强在印太地区战略问题上的协作，包括东亚局势，特别是进一步深化安全合作问题。

对于已故首相安倍晋三在10年前提出的“自由开放的印度—太平洋”（FOIP）倡议，高市早苗首相表示，她在越南发表的重要演讲中已明确阐述了该倡议的发展。借此传递出一个信息：为适应时代变革，需要提高地区国家自主性和抵抗风险能力，通过具体合作共同建设一个日益强劲与繁荣的地区。

基于此次访问越南和澳大利亚的成果，日本希望继续与地区各国紧密合作，推动FOIP框架内已发展的合作内容，旨在共同建设一个更加强劲与繁荣的印太地区。（完）

越通社
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