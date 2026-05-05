经济

越美推动能源合作迈入新阶段

越南工贸部表示，在赴休斯敦出席海洋油气技术大会（OTC）并开展工作访问期间，越南代表团与美方高级代表进行了工作座谈。会议重点讨论了双边能源合作方向、美国企业参与越南能源项目的可能性，以及与贸易和投资相关的政策问题。

越南工作代表团与美方高级代表进行座谈。图自越南工贸部
越南工作代表团与美方高级代表进行座谈。图自越南工贸部

越通社河内——越南工贸部表示，在赴休斯敦出席海洋油气技术大会（OTC）并开展工作访问期间，越南代表团与美方高级代表进行了工作座谈。会议重点讨论了双边能源合作方向、美国企业参与越南能源项目的可能性，以及与贸易和投资相关的政策问题。

美方认为，越南主动开放市场、大幅降低对美商品进口关税（其中多项能源产品的关税已降至接近0%）是一个积极信号，应通过对等贸易协定框架下更具体的承诺继续发扬。这将有助于减少美国的贸易逆差，进而推动双边贸易趋于平衡。

与此同时，美方代表强调，美国近期发布的关税政策具有调节性，并将继续针对展现合作诚意、并采取具体行动增加对美进口的合作伙伴，向更加优惠的方向进行调整。

在支持工具方面，美方介绍了美国进出口银行（EXIM Bank）等财务机制以及能源出口融资计划，特别是在液化天然气（LNG）和能源基础设施领域。美方建议越南利用这些工具来降低融资成本，提高项目的可行性，并为美国企业进入越南市场创造更加便利的条件。

在两国关系已提升为全面战略伙伴关系的背景下，越方建议美方考虑调整相关做法，使其与当前的互信与合作水平相适应，从而为两国企业开展务实合作创造便利条件，特别是在高科技含量和高附加值的领域。

双方一致认为，越南与美国在能源领域上的合作潜力巨大，有望成为双边经济关系的重要支柱之一。

美方强调将继续支持两国企业对接，促进投资，并为越南的能源项目提供整体解决方案。越方则强调将继续改善投资环境，为美国企业创造便利条件，同时加强长期合同谈判，以确保能源供应稳定与可持续性。

目前，美方正积极推动能源出口，并将其作为减少贸易逆差的重要工具，同时将能源合作与更广泛的贸易政策目标紧密结合。对于越南而言，未来阶段的能源发展需求开启了巨大的合作空间，这与两国间的合作发展潜力相契合。（完）

越通社
#休斯敦 #海洋油气技术大会 #高级代表 #能源合作 美国 越南
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