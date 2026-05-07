经济

胡志明市加快构建创新创业生态体系 力争跻身全球百强

胡志明市正加速拓展创新创业空间，持续提升生态体系价值。目前，该市在全球最具活力创新创业生态城市排名中位列第110位，已跻身东南亚五大创新创业生态体系之列。

2026年4月28日，第一届越南国际水产业科技展览会（VINAFIS EXPO 2026）在胡志明市西贡会展中心（SECC）开幕。图自越通社
2026年4月28日，第一届越南国际水产业科技展览会（VINAFIS EXPO 2026）在胡志明市西贡会展中心（SECC）开幕。图自越通社

越通社胡志明市—— 胡志明市正加速拓展创新创业空间，持续提升生态体系价值。目前，该市在全球最具活力创新创业生态城市排名中位列第110位，已跻身东南亚五大创新创业生态体系之列。

生态体系规模约达75亿美元

胡志明市已形成拥有近3万家ICT企业的创新创业生态体系，占全国总数的约40%，为数字经济发展奠定了重要基础。其中，光中软件园（QTSC）作为全国重点信息技术基础设施之一，已开发650多项产品和服务，累计营收近60亿美元，出口额逾43.5亿美元。与此同时，胡志明市高科技园区已有112个项目投入运营，并建成研发中心、企业孵化区等创新基础设施，推动“越南制造”科技产品商业化。

据胡志明市科技局统计，该市集聚了全国约50%的初创企业、40%的孵化机构及44%的创业投资资金，创新创业生态体系总价值预计约75亿美元。

胡志明市科技局局长林廷胜表示，进入StartupBlink全球创新创业城市排名前100位不仅是排名的提升，更是长期竞争力的重要体现。具体目标包括：创新型企业数量翻番、开展创新活动企业比例提升至40%以上，以及专利数量年均增长16%至18%。

行政区划调整后，该市创新创业空间进一步拓展。近期，胡志明市正式公布位于平阳坊的科技都市规划，将其打造为集科技创新与高科技制造于一体的大型发展空间，并与东南部地区高质量工业与服务业走廊相衔接。该科技都市还将作为新技术、新治理模式及新政策的“沙盒”试验空间，在评估成熟后向全市乃至全国推广。

成立风险投资基金破解融资瓶颈

为破解科研成果转化融资难题，胡志明市近日成立胡志明市风险投资基金，作为专门支持创新型初创企业的金融工具。基金按《企业法》以股份公司形式运作，确保治理和投资决策的透明度与自主性。首期注册资本为5000亿越盾，其中市财政出资40%（约2000亿越盾），其余由私人投资者、企业及金融机构共同出资。

受委托负责基金运营的VinaCapital Ventures投资总经理黄德忠表示，第一阶段5000亿越盾基础上，目标是在未来10年扩大至5万亿越盾，并期望每1越盾基金资本能撬动3至5越盾的国内外社会资本共同投入。

长期以来，越南风险投资市场规模与区域内其他国家相比仍较有限。继2021年融资总额达约14亿美元高峰后，近年基本维持在每年5亿至6亿美元水平，成为制约创新创业生态发展的瓶颈之一。

在此背景下，胡志明市风险投资基金的成立被寄予厚望。多位专家认为，国家机构及国内大型金融组织的参与，将有助于增强市场信心，吸引更多国际基金加大对越南本土企业的投资力度。（完）

越通社
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