2026年7月1日起越南实十大战略技术领域出炉

越通社河内——越南政府总理签发第21/2026/QĐ-TTg号决定，颁布《战略技术目录》和《战略技术产品目录》。
十大重点战略技术领域
根据该决定，战略技术目录涵盖10大战略技术领域，覆盖多个关键行业，包括：
·数字技术（人工智能、大数据、数字孪生、云计算、边缘计算、物联网和区块链技术）
·下一代移动通信网络技术
·机器人与自动化技术
·先进生物技术与生物医学技术
·能源与先进材料技术
·半导体芯片技术
·网络安全与量子技术
·海洋、深海与地质技术
·航空航天技术
·高速铁路与城市轨道交通技术
30项战略技术产品
该决定同时公布了30项战略技术产品目录，分为两大类。
第一类：已形成市场、能够对经济发展产生重大直接影响的战略技术产品
·越南语大语言模型、虚拟助手及行业人工智能（AI）
·边缘计算AI摄像系统
·数字孪生平台
·云计算平台
·区块链网络基础设施及溯源系统
·5G/5G-Advanced移动通信设备与网络系统
·自主移动机器人和工业机器人
·智能制造平台、解决方案与模型
·面向关键基础设施和国家数据库的网络安全解决方案
·新一代人体疫苗
·用于人体的细胞疗法（干细胞、免疫细胞）
·应用3D打印技术的个性化医疗产品生产系统
·智能生物传感系统
·用于畜牧、兽医、水产养殖、种植和植物保护的新一代疫苗及生物制剂
·农产品及生物质产品深加工生产、收获与加工系统
·采用细胞技术、基因编辑和生物技术培育的新一代农作物、畜禽及水产品种
·面向加工制造业的先进高性能功能材料
·先进电池、蓄电池及综合储能系统（BESS）
·绿色氢能、生物燃料生产、储存、运输与分配系统
·高压、超高压电气设备；现代高效电机、电驱动及输配电系统
·碳捕集、利用与储存系统
·无人飞行器（UAV）及无人机管理、探测、监测与反制系统
第二类：培育新增长动能、未来基础技术以及保障国防安全自主能力的战略技术产品
·专用芯片
·量子通信、量子计算与量子传感技术
·矿产、油气及稀土资源开采深加工系统和深加工产品
·深地、深海、海洋工程与海上能源勘探技术系统、设备、服务及解决方案
·小型模块化核反应堆（SMR）
·低轨地球观测卫星及卫星星座
·高速铁路工程建设
·高速铁路和城市轨道交通工业平台、装备及综合系统
根据各阶段经济社会发展情况，科技部将牵头并会同有关部门定期开展审查和评估，提请政府总理更新并颁布《战略技术目录》和《战略技术产品目录》。
该决定自2026年7月1日起生效，并取代政府总理于2025年6月12日签发的第1131/QĐ-TTg号《关于颁布战略技术目录和战略技术产品目录的决定》。（完）