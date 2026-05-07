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2026年7月1日起越南实十大战略技术领域出炉

越南政府总理签发第21/2026/QĐ-TTg号决定，颁布《战略技术目录》和《战略技术产品目录》。

TAZMO越南公司（位于西宁省隆厚工业园区的日本独资企业）是半导体行业机器人及高科技设备制造领域的先行者之一。图自越通社
TAZMO越南公司（位于西宁省隆厚工业园区的日本独资企业）是半导体行业机器人及高科技设备制造领域的先行者之一。图自越通社

越通社河内——越南政府总理签发第21/2026/QĐ-TTg号决定，颁布《战略技术目录》和《战略技术产品目录》。



十大重点战略技术领域

根据该决定，战略技术目录涵盖10大战略技术领域，覆盖多个关键行业，包括：

·数字技术（人工智能、大数据、数字孪生、云计算、边缘计算、物联网和区块链技术）

·下一代移动通信网络技术

·机器人与自动化技术

·先进生物技术与生物医学技术

·能源与先进材料技术

·半导体芯片技术

·网络安全与量子技术

·海洋、深海与地质技术

·航空航天技术

·高速铁路与城市轨道交通技术

30项战略技术产品

该决定同时公布了30项战略技术产品目录，分为两大类。

第一类：已形成市场、能够对经济发展产生重大直接影响的战略技术产品

·越南语大语言模型、虚拟助手及行业人工智能（AI）

·边缘计算AI摄像系统

·数字孪生平台

·云计算平台

·区块链网络基础设施及溯源系统

·5G/5G-Advanced移动通信设备与网络系统

·自主移动机器人和工业机器人

·智能制造平台、解决方案与模型

·面向关键基础设施和国家数据库的网络安全解决方案

·新一代人体疫苗

·用于人体的细胞疗法（干细胞、免疫细胞）

·应用3D打印技术的个性化医疗产品生产系统

·智能生物传感系统

·用于畜牧、兽医、水产养殖、种植和植物保护的新一代疫苗及生物制剂

·农产品及生物质产品深加工生产、收获与加工系统

·采用细胞技术、基因编辑和生物技术培育的新一代农作物、畜禽及水产品种

·面向加工制造业的先进高性能功能材料

·先进电池、蓄电池及综合储能系统（BESS）

·绿色氢能、生物燃料生产、储存、运输与分配系统

·高压、超高压电气设备；现代高效电机、电驱动及输配电系统

​·碳捕集、利用与储存系统

·无人飞行器（UAV）及无人机管理、探测、监测与反制系统

第二类：培育新增长动能、未来基础技术以及保障国防安全自主能力的战略技术产品

·专用芯片

·量子通信、量子计算与量子传感技术

·矿产、油气及稀土资源开采深加工系统和深加工产品

·深地、深海、海洋工程与海上能源勘探技术系统、设备、服务及解决方案

·小型模块化核反应堆（SMR）

·低轨地球观测卫星及卫星星座

·高速铁路工程建设

·高速铁路和城市轨道交通工业平台、装备及综合系统

根据各阶段经济社会发展情况，科技部将牵头并会同有关部门定期开展审查和评估，提请政府总理更新并颁布《战略技术目录》和《战略技术产品目录》。

该决定自2026年7月1日起生效，并取代政府总理于2025年6月12日签发的第1131/QĐ-TTg号《关于颁布战略技术目录和战略技术产品目录的决定》。（完）

越通社
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