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越南企业首次参加2026年土耳其伊斯坦布尔防务与航空航天展览会

5月6日下午，越南军队工业与电信集团（Viettel）代表表示，在自5月5日至9日举行的土耳其伊斯坦布尔防务与航空航天展览会（SAHA 2026）上，Viettel高科技总公司（Viettel High Tech）带来了涵盖8个核心领域的73款高科技产品生态系统，向国际社会介绍越南国防工业的实力。

越南企业首次参加2026年土耳其伊斯坦布尔防务与航空航天展览会。Viettel供图
越南企业首次参加2026年土耳其伊斯坦布尔防务与航空航天展览会。Viettel供图

越通社河内——5月6日下午，越南军队工业与电信集团（Viettel）代表表示，在自5月5日至9日举行的土耳其伊斯坦布尔防务与航空航天展览会（SAHA 2026）上，Viettel高科技总公司（Viettel High Tech）带来了涵盖8个核心领域的73款高科技产品生态系统，向国际社会介绍越南国防工业的实力。

这是越南企业首次参加土耳其伊斯坦布尔防务与航空航天展览会，并彰显Viettel在国防工业领域的发展前景及机遇。

这是亚欧地区规模最大的国防、航空航天和空间技术盛会之一，今年汇聚了来自120个国家的1700多家企业，包括大型国防集团、各国政府及军事机构以及研究与发展中心。

在开幕式上，由越共中央委员、国防部副部长阮长胜上将率领的越南国防部高级代表团参观Viettel展位。阮长胜高度评价了Viettel高科技总公司将产品推向国际市场的努力。

Viettel高科技总公司主动接触地区顶尖合作伙伴，展现了越南国防企业日益提升的研究、把握技术以及融入国际社会的能力。

越共中央委员、国防部副部长阮长胜上将

越南驻土耳其大使邓氏秋霞认为Viettel高科技总公司的活动为促进越土之间的技术和国防工业合作关系做出了重要贡献。

这是向国际合作伙伴宣传越南科学技术实力和国家形象的重要契机。

越南驻土耳其大使邓氏秋霞

展会期间，Viettel高科技总公司与土耳其科学技术研究理事会（TÜBİTAK），SDT空间与防御技术公司、Transvaro、STM和Roketsan等土耳其国防工业生态系统中的多家重要伙伴代表会面。

参加SAHA 2026之前，Viettel高科技总公司已连续参加多个国际防务展，如2026年沙特世界防务展（WDS）、2024年马来西亚亚洲防务展（DSA）、2023年波兰国际防务展（MSPO）以及2023年泰国国际防务与安全展等，其体现了Viettel坚持将高科技作为战略发展支柱的方针，同时扩大国际合作，深度参与全球技术研发与集成链条。（完）

越通社
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