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胡志明市力争成为科技与创新创意中心

进入新发展阶段，胡志明市确定将大力转向以科学技术、创新创意和优质人力资源为基础的增长模式。对研发、战略技术产业及完善创新体制进行深度投资，被视为构建新竞争力的重要支柱。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社胡志明市——进入新发展阶段，胡志明市确定将大力转向以科学技术、创新创意和优质人力资源为基础的增长模式。对研发、战略技术产业及完善创新体制进行深度投资，被视为构建新竞争力的重要支柱。

大力投资科学技术
胡志明市正在制定2026-2030年科学研究、技术发展及提升科技潜力计划。目标是到2030年，全社会研发投入占地区生产总值（GRDP）的2-3%，其中社会资金占60%以上；每年至少有40项市级科技项目通过验收，并部署至少50项新的科技任务。

胡志明市力争将科技成果实际应用率提升至60%以上；企业使用研究院所和高校研究成果的比例达到25%以上；全要素生产率对GRDP的贡献率达60%，并形成至少5个接近国际水平的应用研究与创新创意中心。

为实现上述目标，胡志明市重点实施若干优先研究项目，发展部分战略技术和尖端科技产品。重点包括：数字化转型和智慧城市建设；工业技术和智能制造发展；逐步掌握核心技术以提高国产化率并更深地参与全球价值链。

在医疗卫生领域，胡志明市注重发展生物医学技术、数字医疗及人工智能应用，以提升诊断和治疗能力。

同时，科学技术也应用于都市农业、环境管理、防涝治理及现代城市运营。除自然科学外，胡志明市还重视人文社会科学研究，以完善制度并提升超大城市的治理效能。

推进国家、学校与企业之间的合作

为使研究方向落到实处，国家、学校与企业之间的协调机制被确定为决定性因素。胡志明市人民委员会与胡志明市国家大学在2022-2025年的合作计划已取得多项切实成果，完成了45项任务和54项合作内容，为解决基础设施、高素质人才培养及完善机制政策等问题作出了贡献。

通过该合作计划，许多重要项目已得以实施，如：协助民众办理行政手续的系统、人工智能在医疗领域的应用、以及芯片设计研究等。关于绿色经济、循环经济和宏观经济分析的研究为胡志明市的运行管理和政策制定提供了重要的科学依据。

在此基础上，胡志明市人民委员会与胡志明市国家大学继续签署了2026-2030年合作计划，重点为优先领域培养高素质人力资源，并发展研究基础设施，如技术试验区和高速计算中心。

2025年底，胡志明市国家大学成立了创新创意战略顾问委员会和创新创意中心，推动研究成果的商业化，并将胡志明市的创新创意生态系统与区域及国际对接。

与此同时，胡志明市鼓励企业以公私合作模式投资建设实验室和研究中心。为更深入地参与全球半导体产业供应链，胡志明市也在积极推动电子、微电子与半导体三个领域的合作。

总而言之，凭借已有的基础及正在实施的机制，胡志明市正逐步实现其成为区域科技与创新创意中心的目标。（完）

越通社
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