建设国际金融中心——越南参与全球竞争的战略性布局

越通社河内——在全球资本流动格局加速重塑、各大金融中心竞争日趋激烈的背景下，一个关键问题摆在越南面前：如何避免被边缘化？当新加坡、香港（中国）等已确立国际金融中心地位，越南建设区域性金融“枢纽”已不仅是发展愿景，更是具有战略意义的必然选择。



澳大利亚越南企业家协会（VBAA）秘书长、越澳青年企业家俱乐部主席杜嘉胜接受越通社驻澳记者采访时强调，越南决定在胡志明市和岘港市建设国际金融中心（IFC），这不仅是一个经济项目，更是体制改革思维的重要转折点。这是越南摆脱“中等收入陷阱”，将增长模式从加工制造转向资本管理、金融服务及更高附加值服务的必然举措。



越南国会颁布关于越南国际金融中心的第222/2025/QH15号决议确立了针对国际金融中心内投资者和专家的税收、投资、外汇、出入境及居留等特殊机制和政策，越南已向外界发出明确信号：越南不仅是在“谈论理念”，而是已经开始构建与区域内其他金融中心更具竞争力的法律空间。因此，国际金融中心可被视为一个“制度试验田”，通过试点优越机制，随后筛选、完善并扩展到全国。



杜嘉胜认为，越南目前拥有许多传统金融中心难以深度整合的独特优势。第一，越南已签署17项自由贸易协定，其中包括多项新一代自由贸易协定，为贸易金融、保险、物流及全球供应链相关服务提供了巨大的空间。



第二，越南追求“一中心——两目的地”模式，其中，胡志明市被定位为与自由贸易区挂钩的综合金融枢纽，而岘港则侧重于创新、金融科技（Fintech）、数字资产，并作为新金融模式的“试验场”。这种互补性使越南无需“照搬”现有的金融中心，而是构建符合其发展特点的结构。



第三，越南正在形成以守添——隆城– 盖梅为轴线的“海港-航空-金融”生态系统，旨在优化资金、货物和人力资源的转移，形成“数字引力”，吸引跨国金融机构、投资基金和专业服务集团将业务转移至越南。



杜嘉胜指出，越南面临的最大挑战在于“信任的软基础设施”、体制瓶颈、高素质人力资源以及管理上的“碎片化”思维等。



另外，国会通过关于国际金融中心的第222/2025/QH15号决议及《国际金融中心专门法院法》表明，越南为建立前所未有的法律制度做好准备，包括优惠的税收政策和涉及境外因素的金融和商业纠纷的管辖机制。除了企业所得税、外汇、签证和专业人士长期居留扶持政策外，越南正逐步接近区域内国际金融中心的标准。



为促进市场发展，杜嘉胜认为，越南需要坚持三大支柱，包括发展沙盒（Sandbox）机制，为新金融模式创建灵活法律走廊；完善具有国际水准的制裁和投资者权利保护制度；坚持注重对人力资源的投资。



杜嘉胜坚信当党的正确路线和政策通过突破性的体制得以具体化，并得到社会共识以及企业界、侨胞的共同参与时，越南完全有机会在不久的将来成为区域内具有引领作用的航空-金融-航运中心。（完）



越通社