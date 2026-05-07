经济

破解种植园和检验室堵点 打通榴莲出口通道

5月初，同塔省和九龙江三角洲地区多地的榴莲价格暴跌，降至多年来最低水平，使果农如同“坐在火堆上”，面临亏损风险。与此同时，供应持续增加的压力叠加出口环节在质量检测方面遇到的障碍，使得市场消费整体趋于低迷。

同塔省的榴莲采收活动。图自越通社
同塔省的榴莲采收活动。图自越通社

越通社河内——5月初，同塔省和九龙江三角洲地区多地的榴莲价格暴跌，降至多年来最低水平，使果农如同“坐在火堆上”，面临亏损风险。与此同时，供应持续增加的压力叠加出口环节在质量检测方面遇到的障碍，使得市场消费整体趋于低迷。

价格暴跌，农民亏损

据榴莲种植户反映，近期榴莲价格持续大幅下跌。目前，Ri6榴莲在果园收购价仅为每公斤2万至2.5万越盾，而枕头（Monthong）榴莲价格则超过6万越盾。据计算，目前榴莲的生产成本约为每公斤3万至4万越盾。这样，种植户每公斤亏损约1万至1.5万越盾。值得注意的是，目前大部分榴莲产量主要通过国内市场消化，而出口方面则面临较大困难。

同塔省农业与环境厅解释称，榴莲价格下跌是由多种因素共同促成的。首先，当前正值九龙江三角洲和东南部地区的榴莲收获季节，导致市场供应量快速增加。

此外，泰国也正进入枕头榴莲和其他高品质榴莲品种的采收期，而这些品种在中国市场需求较高。这在同一时间段内对越南榴莲带来明显的竞争压力。

值得注意的是，质量检验环节，尤其是镉（Cadmium）和“黄曲霉素O”等指标检验的堵点，正成为主要瓶颈。许多检验室要么限制收样，要么处于超负荷运转状态，导致企业无法及时完成出口所需的合规检验与申报手续。

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近期榴莲价格持续大幅下跌。图自越通社

寻找解决方案

面对上述情况，同塔省人民委员会近日已与各相关厅局举行工作会谈，共同寻找相应解决方案。

同塔省农业与环境厅副厅长黎志善表示，目前全省榴莲种植面积达32100公顷，其中已进入结果期的面积为22171公顷，年产量超过51.1万吨。截至目前，该省已获得355个种植区代码，面积超过13900公顷。

仅在5月和6月，预计收获产量将超过11.12万吨。然而，由于部分检验室限制接收镉和“黄曲霉素O”样品检验，导致相关申报和资料完善时间拖延。

与此同时，中国加强事后监管，并通报了一些受到警告的货件。

在这种情况下，企业和包装厂家已收紧了收购标准，导致市场流通有所放缓；而榴莲正进入采收高峰期，产量预计还将继续增加。

为解决当前困难，同塔省农业与环境厅建议省人民委员会尽早投资提升本地镉和“黄曲霉素O”检测能力，以增强自主检测能力，更好地服务出口需求。

与此同时，相关职能机关将继续加强种植区代码管理和溯源体系建设，同时引导农民进行安全生产，严格控制投入品使用，从源头减少重金属残留风险。

从市场角度来看，同塔省工贸厅厅长武芳水建议，应与中国主管部门加强协调，在种植区直接开展联合检测、联合认证，从而为出口创造便利条件。

同塔省人民委员会副主席阮福善表示，从长远来看，同塔省将推动榴莲产业可持续发展，提升产品质量、严格管控原料种植区，并促进出口市场多元化，从而打造稳定的销售渠道，保障农户生计等。（完）

附图。图自越通社

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越通社
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