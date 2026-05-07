经济

越南即将举办2026年国际供应链连接系列活动

越南工贸部2026年5月5日颁布了第1049/QĐ-BCT号决定，批准举行2026年国际商品供应链对接系列活动（Viet Nam International Sourcing 2026 - VIS）。该活动预计将于2026年9月3日至5日在胡志明市西贡会展中心（SECC）举行。

国际买家在2025年越南国际采购展（Viet Nam International Sourcing 2025）上了解越南产品。图自越通社
国际买家在2025年越南国际采购展（Viet Nam International Sourcing 2025）上了解越南产品。图自越通社

越通社河内——越南工贸部2026年5月5日颁布了第1049/QĐ-BCT号决定，批准举行2026年国际商品供应链对接系列活动（Viet Nam International Sourcing 2026 - VIS）。该活动预计将于2026年9月3日至5日在胡志明市西贡会展中心（SECC）举行。

VIS 2026被确定为2026年重点贸易促进活动之一。它将发挥平台作用，旨在推动贸易与投资合作，并引导供应链向可持续方向转型，以适应变幻莫测的国际经济形势。

根据该决定，工贸部欧洲境外市场司被指定为牵头单位，负责协调直属单位及相关机构同步开展系列活动。其目标是加强越南企业与全球分销系统、进口商及国际合作伙伴之间的联系，从而扩大越南企业深入参与全球供应链的机会。

系列活动预计将涵盖多项大规模活动，包括：出口论坛暨开幕式、关于生产绿色解决方案与可持续出口的专题研讨会、农产品-食品及消费品行业研讨会，以及关于通过电子商务实现市场多样化战略和在国际货物分销中应用数字技术的讨论会。

此外，还将组织展览活动及越南企业与国际采购团之间的B2B贸易对接会，为各方提供直接交流的空间，以寻求合作机会、签署合同并扩大出口市场。

该活动旨在向国际分销渠道和进口商广泛推广越南形象，从而证明越南拥有丰富多样且高质量商品的货源地，能够满足国际标准以及全球各大分销系统日益严苛的要求。

该计划的重点之一是加强越南出口供应链中各主体的联系，从而形成协调联动的生态系统，为推动可持续出口奠定基础。

此外，该活动还旨在引导越南企业更深入地参与全球生产、供应和分销链，逐步实现向国际分销网络直接出口。同时鼓励开展系统性投资，以实现从原材料投入、技术、机械到生产流程的全面革新，从而增加产品附加值并提高商品质量。（完）

越通社
#越南工贸部 #国际商品供应链 #胡志明市西贡会展中心 #生态系统 #分销网络
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