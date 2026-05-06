经济

越南主动深耕德国高品质咖啡市场

5月5日，由德国烘焙咖啡协会主办的大型咖啡盛会——2026年咖啡校园（Kaffee Campus 2026）在德国柏林会议中心正式拉开帷幕。这是越南企业深耕高品质咖啡市场、满足欧盟严苛标准的良好机会。

在活动上展示的越南咖啡产品。图自越通社
在活动上展示的越南咖啡产品。图自越通社

越通社河内—— 5月5日，由德国烘焙咖啡协会主办的大型咖啡盛会——2026年咖啡校园（Kaffee Campus 2026）在德国柏林会议中心正式拉开帷幕。这是越南企业深耕高品质咖啡市场、满足欧盟严苛标准的良好机会。

据越通社驻德国记者报道，2026年咖啡校园是在全球咖啡行业正强劲转向可持续消费和来源透明化趋势的背景下举行的。本届盛会吸引了数百名专家、欧洲顶尖烘焙商及进口商参加，不仅是产品展示的平台，更是深度的B2B论坛，促成了多项业务与供应合同的签署。

由越南驻德国经务处组织的越南产品展示区，拥有欧福生（Phuc Sinh Corporation）、勇利（Dung Loi）、Don Elephant等企业的参与。这些单位目前正率先开展适应气候变化的生产模式，以满足德国消费者日益增长的需求。“2026年咖啡校园”活动也标志着越南企业的转型：从原材料供应商转向精品咖啡及品牌烘焙咖啡供应商。

德国烘焙咖啡协会市场负责人克里斯蒂安·卡伦布伦宁（Christian Kallenbrunnen）表示，该协会成员倾向于直接从越南等生产国采购咖啡，特别是高品质的咖啡生豆（Green Coffee）。

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德国消费者了解越南咖啡产品。图自越通社



德国目前是欧洲最大的咖啡生豆进口国，市场总收入近200亿欧元。凭借约2500家正在运营的烘焙商，该市场为越南咖啡出口商开辟了巨大的空间。

2025年越南对德国的咖啡出口额达12.2亿美元，成为德国第二大咖啡来源地，但越南咖啡仍主要用于工业生产，尚未形成强势品牌。针对这一现状，德国烘焙咖啡协会主席安德烈亚斯·吉斯特（Andreas Giest）认为，为了深耕这一潜力巨大的高端产品市场，越南企业需主动树立品牌，并证明其高端阿拉比卡（Arabica）和罗布斯塔（Robusta）咖啡豆的品质。

越南驻德国商务参赞、工贸部代表邓氏清芳表示，目前，越南大型企业已较好地满足了市场和来源追溯规定以及可持续农业国际认证（雨林联盟 - Rainforest Alliance）或社会责任标准。然而，越南企业仍需加大对品牌建设环节的投入。

越南企业建议，主管部门应支持中小型及新成立企业提升能力，以快速满足欧盟的相关规定，如《欧盟掉林地带产品法规》（EUDR）、地理标志认证以及进出口活动规则。这被视为越南咖啡豆尽早进入德国大型超市系统的必经“通行证”。（完）


越通社
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