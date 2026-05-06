越通社新德里——越通社特派记者报道，当地时间5月6日下午，在共同见证两国各部门和地方之间合作文件交换仪式后，越共中央总书记、国家主席苏林与印度总理纳伦德拉·莫迪共同会见了记者。



纳伦德拉·莫迪在记者会上强调，苏林此次访问有助于促进两国合作关系。越南是印度在东盟中的首个战略伙伴。双方宣布将两国关系提升为增强型全面战略伙伴关系，并推动双边关系迈上新台阶。



在经贸合作方面，双方力争到2030年将双边贸易额增至250亿美元，并就多项措施达成一致，如扩大制药合作，促进农产品交换，更新《东盟-印度货物贸易协定》，为印度与东盟各国之间的贸易投资合作注入新动力，注重保障供应链的稳定和基础设施的发展；在战略矿产、稀土和能源等领域的新合作倡议有望为巩固经济安全及提高双方供应链复苏能力做出贡献，优先加强双方金融机构间的合作。

苏林强调，越南高度重视发展越印关系，希望加强两国在愿景和发展战略上的对接，以更好地应对形势变化。



双方一致同意本着“共享愿景、战略契合、务实合作”精神，将双边关系提升为增强型全面战略伙伴关系，推动两国合作走深走实。双方一致同意继续深化政治互信，加强高层接触，提高现有合作机制的效率；将国防安全合作提升为战略支柱，助力巩固和平稳定环境；在经贸与投资合作方面实现显著转变，促进供应链对接，消除障碍并扩大市场；以科技、创新和数字化转型视为新合作动力，开拓高附加值发展领域；加强民间交流、文化、教育交流，从而为两国关系巩固可持续的社会基础。



苏林强调，双方同意在地区和国际论坛上加强密切配合，在尊重国际法、《联合国宪章》及国际法基本原则的基础上，为维护地区和世界的和平、稳定、安全与发展做出贡献，保护发展中国家的合法权益和话语权。越南支持印度在多边机制中发挥更重要的作用和地位，希望与印度在解决地区和全球共同挑战方面有效配合。



双方再一次强调维护和平、稳定环境，确保航行和飞越安全与自由的重要性；在包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法基础上通过和平方式解决争端。双方就继续促进2026年东盟-印度海洋合作年框架内的各项活动达成一致，越南鼓励印度进一步加强与东盟及湄公河次区域的互联互通。



值此机会，双方签署了多项重要合作文件；并指示两国各部委抓紧有效落实所达成的协议，推动越印增强型全面战略伙伴关系迈入新发展阶段。（完）