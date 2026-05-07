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苏林总书记、国家主席会见印度部分龙头企业领导

越通社特派记者报道，5月7日，越共中央总书记、国家主席苏林在印度孟买市会见了印度部分龙头企业领导代表。

苏林会见印度石油天然气公司领导代表。图自越通社
苏林会见印度石油天然气公司领导代表。图自越通社

会见越通社河内——越通社特派记者报道，5月7日，越共中央总书记、国家主席苏林在印度孟买市会见了印度部分龙头企业领导代表。

会见中，印度石油天然气公司（ONGC）领导代表希望继续成为越南的长期战略伙伴，并陪伴越南发展石油天然气产业、保障能源安全，从而为巩固越印关系做出贡献。

苏林表示，越南已设定当前和长期重点保障国家能源安全的目标，包括保障原油、天然气供应，同时继续完善石油天然气法律框架。他希望，印度石油天然气公司继续成为越南在油气勘探开采领域的重要合作伙伴，为维持开采产量和保障能源供应做出贡献。越南愿意在遵守法律和相关承诺的基础上创造一切便利条件。

苏林希望，越南与印度石油天然气公司的合作不仅在于维持现有项目，更着眼于扩大在油气勘探开采领域的合作，与长期能源安全保障战略相结合。

*在会见印度工程巨头拉森特博罗公司(Larsen & Toubro)领导代表时，苏林加强与印度龙头企业的合作，特别是在基础设施和工业领域，以提高互联互通能力和促进可持续发展。越南高度评价拉森特博罗公司有实力开展大规模、复杂、多领域的基础设施项目。

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苏林会见印度工程巨头拉森特博罗公司。图自越通社

苏林表示，越南正在大力推进同步、现代化的基础设施建设，并欢迎拉森特博罗公司继续扩大在越南基础设施、能源等领域的合作与投资力度。越南承诺在遵守法律、确保透明、各方利益和谐的基础上为有实力的投资者创造便利条件。同时，期待拉森特博罗公司继续扩大在越南基础设施成为越南的长期战略伙伴，陪伴越南现代化建设进程，为促进新时期越印经济合作做出贡献。

拉森特博罗公司领导代表希望继续参与越南的交通基础设施、能源、海港项目。

*苏林会见阿达尼集团领导代表时强调，越南正进入新发展阶段，其中基础设施、能源和物流是实现快速可持续增长目标的关键支柱。

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苏林会见阿达尼集团领导代表。图自越通社

苏林表示，未来，越南希望阿达尼集团研究并参与合作，不仅停留在个别项目，而是着眼于在连接海港、物流、能源等多个领域的大型基础设施开发项目中开展合作。双方可以研究适当的合作模式，逐步扩大规模，与越南的长期发展战略和阿达尼集团的东向战略相结合。

苏林期待，阿达尼集团成为越南长期合作伙伴，陪伴越南基础设施建设进程，促进可持续经济增长和提高竞争力。他说，越南始终为包括阿达尼集团在内的外国企业在越南长期、稳定、可持续发展创造便利条件。（完）

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越通社
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