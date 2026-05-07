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越南国会主席陈青敏：规范性法律文件体系总体审查——为新发展阶段作战略性准备

5月7日下午，越南国会主席、规范性法律文件体系总体审查指导委员会主任陈青敏在国会大厦主持召开了指导委员会常务会议。

越南国会主席、规范性法律文件体系总体审查指导委员会主任陈青敏在国会大厦主持召开了指导委员会常务会议。图自越通社
越南国会主席、规范性法律文件体系总体审查指导委员会主任陈青敏在国会大厦主持召开了指导委员会常务会议。图自越通社

越通社河内——5月7日下午，越南国会主席、规范性法律文件体系总体审查指导委员会（以下简称指导委员会）主任陈青敏在国会大厦主持召开了指导委员会常务会议。


截至目前，规范性法律文件体系总体审查工作已取得多项成果，如较为充分地出台了指导、调度和实施的各项文件；在全国范围内组织集训会议，确保认识与做法统一。其中，司法部已完成在国家法律门户网站上开设“规范性法律文件体系总体审查”专栏。外交部已公开了越南作为成员国的国际条约清单。

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越南司法部部长黄青松发表讲话。图自越通社

国会主席陈青敏在会议上发表讲话时强调，这是一项非常重要的工作，是落实越共中央政治局第09号结论以及越共中央总书记、国家主席苏林在第十六届国会第一次会议上关于完善根本性、同步性法律体系结构的指示而进行的首次，也是规模最大的一次总体审查。国会主席指出，如果工作不认真，不仅会造成资源浪费，还会错失当前被视为发展“瓶颈中的瓶颈”的制度改革机遇。

陈青敏强调：“此次总体审查不是一项普通的行政任务，而是一场‘制度总盘点’，是国家发展新时期的战略性准备。”

本着这一精神，陈青敏明确了未来部署任务中若干贯穿性的指导观点。据此，审查必须与发展要求相结合，同时必须回答以下问题：哪些规定正在阻碍发展？哪些规定存在重叠、矛盾、不再适用？回答了这两个问题就能明确当前的具体堵点，避免泛泛而谈。同时，要确保“准确、切中要害、实质有效”，绝对避免“材料漂亮、成果空泛”的情况。此外，要以人民和企业为中心，倾听实践声音，广泛征求意见，特别是来自直接受影响对象的意见。

陈青敏要求组织开展审查工作必须有重点、有重心，集中关注对发展产生重大影响的领域，包括分级分权；科技、创新；民营经济发展；融入国际等。各机关、组织、地方要紧密遵循指导委员会及指导委员会常务机构的各项内容、要求和指引，及时反映实施过程中出现的复杂问题。司法部作为指导委员会常务机构，必须设立热线，及时接收、答复和指导各机关、地方在实施过程中遇到的问题。

国会主席注意要广泛征求人民、企业、受影响对象以及执法干部、公职人员关于法律规定所存在困难、障碍的意见，确保总体审查结果“准确、切中要害、实质有效”。审查过程必须确保客观、科学、虚心；不回避问题，敢于提出修改不再适用的规定，即使这些规定属于本机关的权限或管理利益范围。（完）

越通社
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