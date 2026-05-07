越南国会主席陈青敏：规范性法律文件体系总体审查——为新发展阶段作战略性准备

越通社河内——5月7日下午，越南国会主席、规范性法律文件体系总体审查指导委员会（以下简称指导委员会）主任陈青敏在国会大厦主持召开了指导委员会常务会议。





截至目前，规范性法律文件体系总体审查工作已取得多项成果，如较为充分地出台了指导、调度和实施的各项文件；在全国范围内组织集训会议，确保认识与做法统一。其中，司法部已完成在国家法律门户网站上开设“规范性法律文件体系总体审查”专栏。外交部已公开了越南作为成员国的国际条约清单。

越南司法部部长黄青松发表讲话。图自越通社

国会主席陈青敏在会议上发表讲话时强调，这是一项非常重要的工作，是落实越共中央政治局第09号结论以及越共中央总书记、国家主席苏林在第十六届国会第一次会议上关于完善根本性、同步性法律体系结构的指示而进行的首次，也是规模最大的一次总体审查。国会主席指出，如果工作不认真，不仅会造成资源浪费，还会错失当前被视为发展“瓶颈中的瓶颈”的制度改革机遇。



陈青敏强调：“此次总体审查不是一项普通的行政任务，而是一场‘制度总盘点’，是国家发展新时期的战略性准备。”



本着这一精神，陈青敏明确了未来部署任务中若干贯穿性的指导观点。据此，审查必须与发展要求相结合，同时必须回答以下问题：哪些规定正在阻碍发展？哪些规定存在重叠、矛盾、不再适用？回答了这两个问题就能明确当前的具体堵点，避免泛泛而谈。同时，要确保“准确、切中要害、实质有效”，绝对避免“材料漂亮、成果空泛”的情况。此外，要以人民和企业为中心，倾听实践声音，广泛征求意见，特别是来自直接受影响对象的意见。

陈青敏要求组织开展审查工作必须有重点、有重心，集中关注对发展产生重大影响的领域，包括分级分权；科技、创新；民营经济发展；融入国际等。各机关、组织、地方要紧密遵循指导委员会及指导委员会常务机构的各项内容、要求和指引，及时反映实施过程中出现的复杂问题。司法部作为指导委员会常务机构，必须设立热线，及时接收、答复和指导各机关、地方在实施过程中遇到的问题。



国会主席注意要广泛征求人民、企业、受影响对象以及执法干部、公职人员关于法律规定所存在困难、障碍的意见，确保总体审查结果“准确、切中要害、实质有效”。审查过程必须确保客观、科学、虚心；不回避问题，敢于提出修改不再适用的规定，即使这些规定属于本机关的权限或管理利益范围。（完）