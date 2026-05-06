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越南国会调整2026年立法计划

越南国会主席陈青敏已签署颁布关于调整2026年立法计划的第1/2026/UBTVQH16号决议。

国会常务委员会的一场会议。图自越通社
国会常务委员会的一场会议。图自越通社

越通社河内——越南国会主席陈青敏已签署颁布关于调整2026年立法计划的第1/2026/UBTVQH16号决议。

国会常务委员会决定补充提交国会于2026年10月第二次会议征求意见和通过的法案，包括：《海洋与海岛资源环境法（修正案）》；取代关于预防和打击犯罪、人民检察院、人民法院活动及判决执行工作的第96/2019/QH14号决议的决议。

补充列入2026年立法计划、按照简化程序提请国会常务委员会审议通过的项目包括：关于修改补充《人民法院审议、决定适用行政处理措施程序、手续法令》若干条款的法令，提请国会常务委员会在第三次会议（2026年6月）审议通过；关于人民法院审议、决定将12周岁至18周岁以下吸毒成瘾者送入强制戒毒所的程序、手续的法令（全面修正《关于人民法院审议、决定将12周岁至18周岁以下吸毒成瘾者送入强制戒毒所的程序、手续的法令》），提请国会常务委员会在第四次会议（2026年7月）审议通过；关于修改补充《诉讼费法令》若干条款的法令，提请国会常务委员会在第四次会议（2026年7月）审议通过；关于修改补充国会常务委员会关于设立省级人民法院、区域级人民法院及规定省级人民法院、区域级人民法院地域管辖范围的第81/2025/UBTVQH15号决议若干条款的决议，提请国会常务委员会在第三次会议（2026年6月）审议通过。

该决议同时明确了2026年立法计划中各法律、决议、法令项目的呈报机关、审查机关、配合审查机关及实施进度。（完）

越通社
#越南国会 #立法计划 #人民检察院 越南
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