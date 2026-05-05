时政

巩固政治互信，提升越南与斯里兰卡关系水平

越南和斯里兰卡于1970年建立外交关系，斯里兰卡是首批与越南建立外交关系的国家之一。斯里兰卡始终坚定支持越南，体现了其反对殖民主义和外来干涉的原则立场。

越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克。图自越通社

越通社河内——值此越共中央总书记、国家主席苏林应斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）的邀请，将于5月7日至8日对斯里兰卡进行国事访问之际，越通社驻南亚记者就双边关系及两国合作前景对斯里兰卡外交、外国就业与旅游部长维吉塔·赫拉特（Vijitha Herath）进行了采访。

维吉塔·赫拉特在接受采访时表示，斯里兰卡重视与越南的长期双边关系，该关系建立在坚实的历史基础、相互信任和共同价值观之上。几十年来，这一伙伴关系得到双方长期维护并不断发展。

越南和斯里兰卡于1970年建立外交关系，斯里兰卡是首批与越南建立外交关系的国家之一。斯里兰卡始终坚定支持越南，体现了其反对殖民主义和外来干涉的原则立场。

多年来，高层接触活动在巩固两国关系中发挥了重要作用。近期，两国关系继续得到提升，体现在两国纪念建交55周年以及去年阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克总统对越南进行的国事访问。此访有助于深化双边关系并推动各领域合作。

在经济合作方面，双方已取得显著进展，以及合作前景广阔。目前投资总额约达4090万美元，主要集中在纺织领域，并已为越南创造超过1.5万个就业岗位。

两国已在政治、国防、教育以及文化交流等多个领域扩大合作。

两国外交部之间的双边政治磋商定期举行，其中2022年1月举行的第四轮磋商是评估进展、识别挑战和寻找新合作方向的重要平台。未来，两国继续努力保持这一积极发展势头。

另外，包括成立于2011年的斯里兰卡-越南友好议员小组以及斯里兰卡与越南联合委员会等机制，也为维持两国议会间的紧密联系和民间交流做出了贡献。

维吉塔·赫拉特就苏林即将访斯之旅对双边关系的意义做出评价时表示，此访意义重大，是自两国正式建交以来越共中央总书记、国家主席首次对斯里兰卡进行国事访问。

此访在当前时刻进行，反映了两国关于继续巩固和提升长期伙伴关系的共同承诺。此次访问是双边关系稳定发展和日趋成熟的象征，同时强调了双方对在最高层保持紧密政治接触的重视。

更重要的是，苏林总书记、国家主席的访问恰逢两国都在适应地区和国际快速变化的背景下进行。此访旨在扩大在贸易与投资、科技、教育、旅游、文化交流以及宗教合作等优先领域的合作。同时，此次访问也为在绿色倡议、能源合作和数字化转型等新兴领域促进新伙伴关系创造了机会。

维吉塔·赫拉特说，斯方期待此访期间越南与斯里兰开通直达航线，将有助于促进民间交流，并进一步增加两国间的贸易和投资关系。同时，此访也是双方就共同关心的地区和国际形势坦诚交换意见的平台，进而有助于双方更好地理解共同挑战并在适当时机协调应对。

维吉塔·赫拉特认为，此访将为双方讨论如何将双边贸易额提升至10亿美元这一目标创造机遇。他说，苏林此访有望成为一个重要里程碑，不仅巩固两国之间已有的坚实政治互信基础，而且将多领域伙伴关系提升到更高、更具战略性的水平。

维吉塔·赫拉特谈到今后斯里兰卡的优先方向，旨在进一步深化和提升双边务实、有效合作时表示，在经济合作方面，双方已取得显著进展，合作前景广阔。特别地，斯里兰卡希望双方在电动车制造等新兴领域开展合作，并欢迎VinFast等越南企业赴斯里兰卡寻找投资机会。

维吉塔·赫拉特表示，斯里兰卡特别重视借鉴越南在太阳能、风能和储能系统领域的快速进展，并鼓励在清洁能源项目上的共同投资。

同时，斯里兰卡希望在数字化转型、教育和创新方面加强合作。斯里兰卡正在通过数字公共基础设施和电子政务平台等举措建设数字经济，并认为，在人工智能、电子商务框架和创业生态系统等领域与越南有强大的合作潜力。

总而言之，斯里兰卡希望推动与越南建立全面、面向未来的伙伴关系，将充满活力的经济增长、可持续发展、创新与紧密的民间交流相结合。（完）

越通社
#越共中央总书记、国家主席苏林 #斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克 #国事访问 #越斯关系 #斯里兰卡外交、外国就业与旅游部长维吉塔·赫拉特
关注 VietnamPlus

从决议到实践

融入国际

相关新闻

越南驻斯里兰卡兼驻马尔代夫大使郑氏心。图自越通社

为越南与斯里兰卡关系注入新动力

应斯里兰卡民主社会主义共和国总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林及越南高级代表团将于2026年5月7日至8日对斯里兰卡民主社会主义共和国进行国事访问。

越南农业与环境部水文气象局在河内与由斯里兰卡农业、畜牧、土地与水利部及斯里兰卡气象局、亚洲防灾减灾中心（ADPC）代表组成的代表团举行工作会谈。水文气象局供图

越南与斯里兰卡分享水文气象领域经验

5月4日，越南农业与环境部水文气象局在河内与由斯里兰卡农业、畜牧、土地与水利部及斯里兰卡气象局、亚洲防灾减灾中心（ADPC）代表组成的代表团举行工作会谈。

更多

国会主席陈青敏发表讲话。图自越通社

国会主席陈青敏：继续革新立法思维 提升监督工作实效

陈青敏建议，2026年，国会应继续革新立法思维，提升立法质量，以落实越共十四大决议，中央政治局、中央书记处和中央委员会的主张和结论，旨在促进经济社会发展，确保国防安全，建设政治体系。最终目标是进一步提高人民的物质和精神生活水平。

越南外交部副部长邓黄江。外交部供图

越南重申对东盟共同体建设进程的承诺

应2026年东盟主席国菲律宾总统费迪南德·马科斯二世邀请，越南政府总理黎明兴将于5月7日至8日率领越南高级代表团出席在菲律宾宿务省举行第48届东盟峰会。

日本首相高市早苗。图自越通社

日本首相称访问越南和澳大利亚成果突出

据越通社驻东京记者报道，5月4日，日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）在澳大利亚首都堪培拉向媒体发表讲话时，突出了其访问越南和澳大利亚之旅所取得的成果，特别是在经济安全领域的合作。

游客在奠边府大捷博物馆参观奠边府战役全景画。图自越通社

奠边府大捷72周年：续写英雄史诗，开创美好未来

五月份回到英雄的奠边这片土地，纪念奠边府大捷72周年的氛围从各处历史遗迹蔓延至每一个村寨。从当年的惨烈战场，到如今的华丽蜕变，奠边省在经济增长、扶贫减贫、基础设施建设及民生保障方面取得了显著成果，为新阶段的发展奠定了坚实基础。

2026年4月份政府例行新闻发布会。图自越通社

政府例行新闻发布会：确保精简行政审批事项和经营规定方案取得实质性成效

5月4日晚，在2026年4月政府例行新闻发布会上，回答越通社记者提出有关按照中央第18-KL/TW号结论精简行政审批事项和经营条件的问题时，司法部副部长阮清净透露， 4月14日，政府常务委员会发出通知，指示各部门和部级机关开展核查工作，确保部级层面仅实施不超过其管理领域行政审批事项总数的30%，将2026年的行政审批时间和合规成本在2024年基础上一律削减50%；力争至少削减30%的有条件经营行业，并取消全部不必要的经营条件。

东盟各国大使与丹麦外交部代表合影留念。图自越通社

越南接任哥本哈根东盟协调委员会主席一职

越通社驻欧盟记者报道，自2026年5月初起，越南驻丹麦大使阮黎清已正式接替泰国大使，就任哥本哈根东盟协调委员会主席一职。移交仪式在泰国驻丹麦大使馆隆重举行。丹麦外交部代表及若干相关部门机构代表、各研究机构领导、学者、丹麦企业与协会代表，以及部分国家驻丹麦大使等50多位代表出席了仪式。

记者鲁德罗内尔·高什采访雷娜·马尔瓦教授。图自越通社

印度学者高度评价苏林总书记、国家主席访问印度之旅的意义

应印度总理纳伦德拉·莫迪邀请，越共中央总书记、国家主席苏林将于5月5日至7日对印度进行访问。此访恰逢纪念越印建立全面战略伙伴关系10周年。值此机会，《印度时报》对德里大学国际商务与地缘政治专家、《印越关系：发展动力与战略对接》一书作者里娜·马尔瓦进行了专访。

越南政府总理黎明兴。图自越通社

越南政府总理黎明兴将赴菲律宾出席第48届东盟峰会

据越南外交部发布的公告，应2026年东盟轮值主席国菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯的邀请，越南社会主义共和国政府总理黎明兴将率领越南高级代表团出席于2026年5月7日至8日在菲律宾宿务举行的第48届东盟峰会。

房地产科技集团IQI Global马来西亚分支全球首席经济学家Shan Saeed。图自越通社

越日合作——全新的战略交汇

越南与日本的合作在日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）访越后，正成为印太地区新兴经济与安全架构中的重要一环，尤其是在能源和关键矿产领域。这是马来西亚专家在5月3日接受越通社记者采访时做出的评价。