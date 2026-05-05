巩固政治互信，提升越南与斯里兰卡关系水平

越通社河内——值此越共中央总书记、国家主席苏林应斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）的邀请，将于5月7日至8日对斯里兰卡进行国事访问之际，越通社驻南亚记者就双边关系及两国合作前景对斯里兰卡外交、外国就业与旅游部长维吉塔·赫拉特（Vijitha Herath）进行了采访。



维吉塔·赫拉特在接受采访时表示，斯里兰卡重视与越南的长期双边关系，该关系建立在坚实的历史基础、相互信任和共同价值观之上。几十年来，这一伙伴关系得到双方长期维护并不断发展。



越南和斯里兰卡于1970年建立外交关系，斯里兰卡是首批与越南建立外交关系的国家之一。斯里兰卡始终坚定支持越南，体现了其反对殖民主义和外来干涉的原则立场。



多年来，高层接触活动在巩固两国关系中发挥了重要作用。近期，两国关系继续得到提升，体现在两国纪念建交55周年以及去年阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克总统对越南进行的国事访问。此访有助于深化双边关系并推动各领域合作。



在经济合作方面，双方已取得显著进展，以及合作前景广阔。目前投资总额约达4090万美元，主要集中在纺织领域，并已为越南创造超过1.5万个就业岗位。



两国已在政治、国防、教育以及文化交流等多个领域扩大合作。



两国外交部之间的双边政治磋商定期举行，其中2022年1月举行的第四轮磋商是评估进展、识别挑战和寻找新合作方向的重要平台。未来，两国继续努力保持这一积极发展势头。



另外，包括成立于2011年的斯里兰卡-越南友好议员小组以及斯里兰卡与越南联合委员会等机制，也为维持两国议会间的紧密联系和民间交流做出了贡献。



维吉塔·赫拉特就苏林即将访斯之旅对双边关系的意义做出评价时表示，此访意义重大，是自两国正式建交以来越共中央总书记、国家主席首次对斯里兰卡进行国事访问。



此访在当前时刻进行，反映了两国关于继续巩固和提升长期伙伴关系的共同承诺。此次访问是双边关系稳定发展和日趋成熟的象征，同时强调了双方对在最高层保持紧密政治接触的重视。



更重要的是，苏林总书记、国家主席的访问恰逢两国都在适应地区和国际快速变化的背景下进行。此访旨在扩大在贸易与投资、科技、教育、旅游、文化交流以及宗教合作等优先领域的合作。同时，此次访问也为在绿色倡议、能源合作和数字化转型等新兴领域促进新伙伴关系创造了机会。



维吉塔·赫拉特说，斯方期待此访期间越南与斯里兰开通直达航线，将有助于促进民间交流，并进一步增加两国间的贸易和投资关系。同时，此访也是双方就共同关心的地区和国际形势坦诚交换意见的平台，进而有助于双方更好地理解共同挑战并在适当时机协调应对。



维吉塔·赫拉特认为，此访将为双方讨论如何将双边贸易额提升至10亿美元这一目标创造机遇。他说，苏林此访有望成为一个重要里程碑，不仅巩固两国之间已有的坚实政治互信基础，而且将多领域伙伴关系提升到更高、更具战略性的水平。



维吉塔·赫拉特谈到今后斯里兰卡的优先方向，旨在进一步深化和提升双边务实、有效合作时表示，在经济合作方面，双方已取得显著进展，合作前景广阔。特别地，斯里兰卡希望双方在电动车制造等新兴领域开展合作，并欢迎VinFast等越南企业赴斯里兰卡寻找投资机会。



维吉塔·赫拉特表示，斯里兰卡特别重视借鉴越南在太阳能、风能和储能系统领域的快速进展，并鼓励在清洁能源项目上的共同投资。



同时，斯里兰卡希望在数字化转型、教育和创新方面加强合作。斯里兰卡正在通过数字公共基础设施和电子政务平台等举措建设数字经济，并认为，在人工智能、电子商务框架和创业生态系统等领域与越南有强大的合作潜力。



总而言之，斯里兰卡希望推动与越南建立全面、面向未来的伙伴关系，将充满活力的经济增长、可持续发展、创新与紧密的民间交流相结合。（完）

越通社