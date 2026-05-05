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越共中央总书记、国家主席苏林开始对印度进行国事访问

当地时间5月5日下午，越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团已抵达新德里帕拉姆军用机场，开始应印度总理纳伦德拉·莫迪邀请对印度共和国进行的国事访问。

越南驻印度大使馆干部和工作人员、旅印越南人代表迎接苏林一行。
越南驻印度大使馆干部和工作人员、旅印越南人代表迎接苏林一行。

越通社新德里——据越通社特派记者报道，当地时间5月5日下午，越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团已抵达新德里帕拉姆军用机场，开始应印度总理纳伦德拉·莫迪邀请对印度共和国进行的国事访问。

到机场迎接苏林一行的有印度内政部国务部长尼蒂亚南德·拉伊（Nityanand Rai），印度驻越南大使哲灵·W·夏尔巴（Tshering W. Sherpa），越南驻印度大使阮青海，越南驻孟买总领事黎光边以及众多使馆干部和工作人员、旅印越南人社群及越南留学生。

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印度内政部国务部长尼蒂亚南德·拉伊到机场迎接苏林一行。图自越通社

抵达新德里后，越共中央总书记、国家主席苏林立即会见了阿吉特·库马尔·多瓦尔（Ajit Kumar Doval），与越南驻印度大使馆干部和工作人员以及旅印越南人社群举行见面会。

此访是具有特别重要意义的外交活动。这是越共中央总书记、国家主席苏林在新职务上首次访问印度，也恰逢两国建立全面战略伙伴关系10周年（2016—2026年）。

此访充分体现越共十四大决议所提出的越南党和国家在新时代的外交路线。那就是独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展，对外关系多边化多样化，愿做国际社会负责任的一员。（完）

印度前驻越大使普丽蒂·萨兰接受越通社驻新德里记者的采访。图自越通社

越印关系：基石稳固，前景广阔

印度前驻越大使普丽蒂·萨兰强调，两国保持高层合作势头，大力促进贸易与投资合作力度，实现经济伙伴多样化，加强供应链对接，鼓励双向投资。另外，促进企业对企业合作，发挥民营部门的作用。防务合作继续是重要支柱，而网络安全、人工智能和先进技术被期望成为潜在合作方向。

越通社
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