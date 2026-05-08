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批准《河内公约》彰显越南对融入国际一体化进程的坚定承诺

越南驻奥地利大使兼驻维也纳联合国和其他国际组织代表团团长武黎太黄大使在接受越通社记者采访时强调，越南近期批准《联合国打击网络犯罪公约》，彰显了党和国家对融入国际一体化进程中的坚定政治承诺，这符合2025年1月24日颁布的政治局第59-NQ/TW号决议精神。

越南驻奥地利大使兼驻维也纳联合国和其他国际组织代表团团长武黎太黄大使。图自越通社
越南驻奥地利大使兼驻维也纳联合国和其他国际组织代表团团长武黎太黄大使。图自越通社

越通社河内——越南驻奥地利大使兼驻维也纳联合国和其他国际组织代表团团长武黎太黄大使在接受越通社记者采访时强调，越南近期批准《联合国打击网络犯罪公约》，彰显了党和国家对融入国际一体化进程中的坚定政治承诺，这符合2025年1月24日颁布的政治局第59-NQ/TW号决议精神。

武黎太黄大使表示，此次批准表明越南不仅是参与者，还在积极为制定和实施网络空间行为准则及治理机制做出贡献，并推动打击网络犯罪的国际合作。他指出，此举还有助于越南能够通过公约机制加强信息共享与合作，从而主动维护国家网络空间安全。

作为该公约的早期积极参与者，越南有机会成为周边国家加入该框架的典范，并发挥连接技术先进国家与发展中国家的“桥梁”作用，在经验分享、能力建设和技术转让方面贡献力量。

自 2026 年 4 月 7 日越共中央总书记、国家主席苏林签署批准《河内公约》的决定后，公安部已着手制定国家实施计划，将公约条款纳入国内法律。武黎太黄大使强调：“这是一项重大任务，需要所有相关部委和行业的共同参与。”

与此同时，外交部计划促进并加强双边及多边合作，推动各项倡议落地，包括在河内设立联合国毒品和常规犯罪问题办公室（UNODC）打击网络犯罪区域中心，并与 UNODC 协调，鼓励更多国家签署和批准该公约。

武大使还分享道，越南将重点推动在数据共享、技术援助、人力资源培训和技术转让方面的实质性国际合作。越南还将加强政府、研究机构、企业与国际组织在网络安全和数据安全方面的联系，同时保持越南在塑造与技术相关的国际准则、伦理标准和法律框架中的积极作用。

目前，国际刑警组织（INTERPOL）和联合国毒品和常规犯罪问题办公室（UNODC）等国际组织正在积极鼓励各国加入该公约。

今年 6 月，在奥地利维也纳举行的联合国预防犯罪和刑事司法委员会第 35 届会议期间，越南预计将与 UNODC 合作，向其他国家分享其加入该公约的经验。（完）

越通社
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