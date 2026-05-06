传统文化——越南创意经济中的竞争优势

越通社河内——数字技术正在引发一场文化革命，不断创造新的文化形态。在全球化的潮流中，传统文化是当代创意的基础，是民族文化的核心价值，使其发展成为一种既有特色、又现代、既具吸引力、又有竞争力的数字文化。



文化是可持续发展的资源



四千多年的历史为越南民族留下了极其丰富、独特而精彩的文化宝库。文化遗产不仅丰富了精神生活，更是可持续旅游发展的宝贵资源。



目前，全国共有超过4万处历史文化遗迹和近7万个已列入普查的非物质文化遗产，其中有153处国家级特殊遗迹。拥有357件国宝以及保存在194家博物馆的数百万件文物。



越南文化遗产日益受到世界的关注。仅2025年一年，越南就有4项遗产获得联合国教科文组织认证。目前，越南共有36项国际级遗产。



文化旅游现为主导类型，约占全国游客总量的70%。2025年，越南跻身全球旅游增长最快国家之列，增长率约达21%，远高于全球平均水平（5%）。约40%的国际游客将遗产地或具有文化历史因素的地点作为其出行的主要理由。



文化是创意经济中的竞争优势



正如联合国教科文组织所评价的，"文化真实性"将成为全球创意经济中实实在在的竞争优势。建筑、文化、艺术、美食、服饰等特色是越南文化的独特价值。

广义省巴拿族同胞欢庆新的龙屋落成。图自越通社

从传统文化价值出发，诞生了许多创意产品，如历史题材的电影、音乐作品；从传统文化汲取灵感的平面设计、时装、在线游戏产品；以及"会安之夜"、传统手工艺村体验等旅游模式，日益吸引国际游客。



无论技术发展到何种程度，传统文化始终是不可替代的基础，是让每个民族在扁平化世界中不被融合吞噬的"锚"。



传统遗产的数字化



随着技术的发展，一个新的文化空间已经形成——数字文化空间，在这里，文化价值被数字化，以全新的形式传播和再造。



许多博物馆、图书馆已经建立了数字数据库，应用3D、虚拟现实技术重现文化空间，既有助于可持续地保护遗产，又扩大了公众的可及性。

游客扫描二维码了解宁平省南明乡一个村祠堂的信息。图自越通社

2021年12月2日，越南政府总理批准了《2021-2030年阶段越南文化遗产数字化计划》。数字化不仅有利于保护工作，还为在文化产业中开发遗产潜力创造了基础。



特别是，越共中央政治局关于越南文化发展的第80-NQ/TW号决议开启了党的战略思维的新篇章，使文化成为可持续发展的"调节器"。越南文化本色是内生力量，是国家在可持续发展和融入国际中的巨大资源和动力。（完）