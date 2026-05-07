“电影集市”将首次亮相2026年河内国际电影节

越通社河内——为期5天的第八届河内国际电影节（HANIFF）预计将于11月24日至28日举行，包括开幕式、闭幕式、电影竞赛单元、电影非竞赛单元、座谈会以及欢迎晚宴等。



本届河内国际电影节目的在于将HANIFF打造成电影领域的国家及国际品牌，助力在新纪元中打造首都河内“纪律、专业、突破、创新、高效、可持续”的形象，同时在金球创意网络中实现越南文化和创新定位。



电影节向国内外观众推介越南及全球的优秀电影作品；发掘越南与国际影坛的新秀；为国内外电影制作人、发行商及电影艺术家搭建沟通桥梁，促进交流、合作与共同发展。



此外，在本届电影节期间还举行青年创作营（HANIFF Campus）、电影制作集市、媒体放映活动、流动放映活动以及相关展览会等。



特别是，今年电影节将首次成立“电影集市”（Film Market），旨在提升电影节的层级，构建常态化的电影交易空间，推动越南电影工业生态系统向专业化、现代化和融入国际社会方向发展。



越南文化体育与旅游部副部长谢光东强调，本届电影节将吸引国内外公众的关注，发挥传承作用，激发创作灵感，为越南电影工业的发展注入动力。



此外，电影节将助力越南电影市场向世界扩展，促进融入国际社会，推广越南美丽、好客的国家形象、河内的“和平之城”及 “创意城市”形象；从而逐步打造与文化、艺术及可持续发展愿景相结合的越南电影品牌。（完）

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