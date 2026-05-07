2026年第二届升龙-河内文化节将于今年9月举行

越通社河内——据河内市文化体育局的消息，以“遗产流淌——Heritage Flow”为主题的2026年第二届升龙-河内文化节将于9月11日至20日在首都多个典型的文化空间举行，包括：升龙皇城、文庙-国子监、河内博物馆、东京义塾广场以及砵场（Bát Tràng）陶艺村。



该活动由河内市人民委员会主办，河内市文化体育局主持，并吸引了国内外各机关、单位的参与协作，旨在弘扬河内千年遗产价值，同时明确将文化转化为发展资源的发展方向。



本届文化节的亮点是结合传统与现代技术的系列艺术活动，包括将于9月11日晚在升龙皇城举行的开幕式；9月12日举行的当代音乐节；9月13日开展国际艺术家交流活动；将于9月18日在东京义塾广场举行的“河内色彩——The Color of Hanoi”时装之夜活动；将于9月19日在砵场陶艺村举行“陶之音”艺术表演。



与此同时，文庙-国子监和河内博物馆的遗产体验空间将带来创新的互动方式，连接遗产与当代生活，为公众创造“与遗产共生”的空间。



据组委会表示，通过本届文化节，河内市希望打造一个开放的文化空间，让传统价值与现代化手段相互交融。从而传播一个富有底蕴、充满活力、勇于创新且日益深入融入地区与国际的首都形象。



此次升龙-河内文化文化节不仅是一场大型盛会，更体现了河内市在落实市委第08号行动计划战略目标，并紧扣政治局关于发展越南文化的第80号决议方面的决心。预计，该活动将于2026年9月20日闭幕，有望成为标志性的文化印记，为广泛推广河内充满活力、富有创意和深厚底蕴的形象作出积极贡献。（完）

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