斯里兰卡大使波希塔·佩雷拉：提升越南与斯里兰卡多方面伙伴关系高度

越通社河内——应斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团将于5月7日至8日对斯里兰卡进行国事访问。值此之际，越通社记者就此次访问的意义及双边合作前景对斯里兰卡驻越南大使波希塔·佩雷拉（Poshitha Perera）进行采访。



波希塔·佩雷拉大使表示，越共中央总书记、国家主席苏林的访问具有深刻的实质和象征意义，是在两国希望将传统友谊关系提升为充满活力、面向未来的伙伴关系的背景下进行的。2025年，两国庆祝建交55周年，斯里兰卡总统成功访问越南标志着这一重要年份，为双边合作注入了新动力。



此次访问有望成为重要里程碑，有助于巩固政治互信，促进高层对话，并在地区和全球问题上达成共识。在经济方面，越南企业代表团的参与体现了扩大合作、促进贸易、投资以及两国私营部门互联互通的承诺。



关于近年来两国双边关系，波希塔·佩雷拉大使表示，斯里兰卡与越南于1970年建立外交关系，并始终在信任、尊重和稳定的合作基础上保持关系。两国在历史上有许多相似之处，在国际论坛上经常相互支持。



近年来，双边关系积极发展，实现了多次高层互访，并在贸易、投资、农业、教育、科技和文化等领域签署了合作协议。民间交流继续是重要支柱，文化、宗教上的联系日益深厚。



目前有30多家斯里兰卡企业在越南投资；双边贸易保持增长，但仍有许多扩大空间。双方期待加强直飞航空连接将为贸易、旅游和投资创造新动力。



关于双边贸易中的潜力领域，波希塔·佩雷拉大使认为，为了取得突破，波希塔·佩雷拉大使认为两国需要推动深层次合作。重点是通过在纺织、橡胶、电子组装和轻工业等领域成立合资企业，参与地区和全球价值链，面向第三方市场。



农业及农产品加工合作被认为潜力巨大，方向是增加附加值、技术转让和联合研究。此外，需要加强物流和海运连接，以利用斯里兰卡的战略位置和越南的出口优势。



数字经济、信息技术、金融科技和创业等领域也开辟了新的合作机遇，而旅游和直飞航班被视为促进交流和加强经济联系的重要催化剂。



在民间交流方面，波希塔·佩雷拉大使表示，越南和斯里兰卡有着深厚的共同文化基础，特别是佛教，这形成了两国人民之间持久的纽带。



斯里兰卡于2023年向拜订寺赠送了一棵从圣菩提树（Jaya Sri Maha Bodhi）嫁接培育的树苗。这棵菩提树如今根深叶茂，成为两国共同佛教传统的生动象征。与此同时，竹林禅院——位于斯里兰卡古都康提的第一座越南寺庙，已营造出一个充满活力的文化与精神交流中心。



两国正在推动“寺庙连接寺庙”外交，加强僧侣、学者和社区之间的连接，特别是年轻一代。佛教教育合作、学术和寺院交流继续扩大，配合已签署的各项谅解备忘录。



今后，斯里兰卡将推动宗教旅游发展，加强教育交流和文化遗产保护合作；鼓励学术和寺院交流活动；同时希望与越南在考古学和文化遗产保护领域开展合作。



斯里兰卡的目标是将这种深厚的精神纽带转化为一个充满活力的参与平台——一个不仅能巩固文化关系，还能让两国年轻一代更好地理解、珍视和彼此连接的平台。（完）



越通社