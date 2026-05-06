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岘港荣登2026年夏季亚洲最具吸引力目的地榜单

岘港市旅游促进中心称，在《孤独星球》于2026年5月1日公布的“亚洲夏季最佳旅游目的地”榜单中，岘港位列第二，再次在国际旅游版图上占据一席之地。

岘港荣登2026年夏季亚洲最具吸引力目的地榜单。图自越通社
岘港荣登2026年夏季亚洲最具吸引力目的地榜单。图自越通社

越通社岘港——岘港市旅游促进中心称，在《孤独星球》于2026年5月1日公布的“亚洲夏季最佳旅游目的地”榜单中，岘港位列第二，再次在国际旅游版图上占据一席之地。

据《孤独星球》评价，岘港是“户外活动爱好者的天堂”，以美溪、山水等海滩以及理想的滨海旅游活动空间而著称。此外，该市多元化的旅游生态系统，包括山茶半岛、五行山名胜古迹、占族雕刻博物馆以及与会安古城的便捷连接能力，共同构成了其独特的吸引力。

自然资源、文化价值与发达的旅游基础设施的和谐结合，帮助岘港保持了持久的吸引力。该市不仅是度假胜地，还为游客带来从探索自然、文化到品尝美食和优质旅游服务的多样化体验。

入选《孤独星球》排行榜有助于提升岘港在国际市场上的形象，同时扩大吸引游客的机会，特别是来自澳大利亚市场以及喜爱海滩旅游和户外体验的游客群体。

在2026年雄王祭祖日、4·30南方解放日及5·1国际劳动节假期，岘港接待游客超过146万人次，同比增长超过35%。

岘港市文化体育与旅游局副局长阮氏怀安表示，2026年该市旅游业期待迎来大量国内外游客，继续彰显一个充满活力、富有特色的目的地的吸引力。

2026年，岘港提出接待游客近2000万人次的目标，巩固其作为越南乃至地区领先旅游目的地之一的地位。（完）

越通社
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