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多措并举提升九龙江三角洲旅游的吸引力

在绿色旅游和体验式旅游日益成为潮流的背景下，九龙江三角洲正迎来突破发展的“黄金机遇”。但要将潜力转化为实力，必须同步实施可持续且富有创意的发展战略。

游客游览安江省茶师白千层森林。图自TRA SU TOURIST AREA
游客游览安江省茶师白千层森林。图自TRA SU TOURIST AREA

越通社河内 ——在绿色旅游和体验式旅游日益成为潮流的背景下，九龙江三角洲正迎来突破发展的“黄金机遇”。但要将潜力转化为实力，必须同步实施可持续且富有创意的发展战略。

肥沃的冲积土壤、四季果香四溢的果园、珍稀动植物汇聚的国家公园，以及充满本土风情的传统节日，是这片土地的宝贵财富。依托于此，从果园生态旅游、水乡景观探索，到文化旅游、节日旅游，再到度假休养、自然保护，多元化旅游发展格局正全面铺开。

行政区划调整后，九龙江三角洲原有的13个省市合并为5个省市（包括芹苴市、永隆省、同塔省、安江省和金瓯省），为地区旅游带来了转型机遇，构建了连接山林、平原、河流、海洋岛屿的综合空间。

永隆省文化体育旅游厅厅长、九龙江三角洲旅游协会副主席杨黄森表示，九龙江三角洲不仅是全国最大的粮仓，还是一个无价的“绿色旅游宝库”，拥有独一无二的吸引力。穿越熙熙攘攘的水上集市、翠绿的丛林或古老的寺庙，以及西南部人民的淳朴、好客，将创造完整的体验。

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芹苴市一角。图自越通社

根据2021-2023年、展望至2050年的规划，该地区被定位为湄公河次区域中特色生态文化旅游的增长极。其中，芹苴、安江、金瓯被确定为三个中心动力。芹苴是会展旅游和水上都市中心，安江是心灵-生态-边境旅游中心，金瓯是海洋、红树林和可再生能源旅游中心。从这里出发，形成与各经济走廊相连的旅游线路。

为了实现这一方向，专家认为需要集中破解关键“瓶颈”，以创造突破动力。

越南国家旅游局副局长阮氏花梅表示，九龙江三角洲是一个特殊的生态文化空间，汇聚了东南亚特色的水乡文明，但区域旅游品牌定位不够强，产品重叠，经济价值不高。要改变现状，需要注重绿色、可持续的产品革新，从单一产品转向构建特色产品生态系统，以游客体验为中心。

同时，需要从最细微的细节入手提升服务质量，解决基础设施障碍，增进区域互联互通。此外，应尽早仔细研究细分市场，设定到2030年具体的国际游客增长目标，以便制定有重点、有针对性的宣传推广计划。

九龙江三角洲各地自然和社会旅游潜力存在明显差异，导致投资资源、游客量及游客在每个省份的消费水平各不相同。因此，要形成共同发展的推动力，需要加强区域合作，介绍产品，交流客源；同时致力携手打造符合特殊标准的产品，以创新创意触动游客情感的体验。与此同时，产品开发中，人的因素需要被置于首位，友善的态度和服务技能正是留住游客、给游客留下深刻印象的关键因素。

河内旅游协会主席阮孟坦

从长远来看，阮孟坦呼吁加强多方合作，发挥各协会的作用，以形成发展区域旅游的合力。从而提升体验的质量和价值。这也是九龙江三角洲旅游在国家和区域版图上确立地位的关键。（完）

越通社
#九龙江三角洲 #九龙江三角洲旅游
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