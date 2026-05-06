越南渔业协会强烈反对中国单方面捕鱼禁令

越通社河内——越南渔业协会近日向政府办公厅、农业与环境部及外交部提交文件，反对中国2026年在东海实行的单方面休渔令。

越南渔业协会表示，2026年4月24日，中国三亚市农业农村局发布了关于2026年海洋伏季休渔制度的通告，单方面在东海实施年度伏季休渔期，从2026年5月1日12时起至8月16日12时止，共三个半月。休渔海域从北纬12度至北纬26度30分（含北部湾）、北部湾出海区及越南在东海中部的专属经济区（位于长沙群岛北部）。

越南渔业协会强调，这是中国单方面、毫无合理依据的捕鱼禁令，严重侵犯了越南的主权及合法权益，违反了包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法，也与《东海各方行为宣言》（DOC）的精神背道而驰。

中国的捕鱼禁令持续如此长的时间，将阻碍越南渔船和渔民在越南主权海域的正常作业，影响海上捕捞生产活动，给渔业和渔民生计带来较多困难，并增加越南渔船与中国海警发生摩擦的风险。

PY 90009号渔船停靠在长沙岛港口。图自越通社

越南渔业协会强烈反对中国上述不合理捕鱼禁令；同时要求中方立即在属于越南主权的海域及国际海域停止这一不合理的捕鱼禁令。

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越南渔业协会建议有关职能机关对此表示坚决反对，并采取强有力措施，阻止中国上述不合理的捕鱼禁令，以保护海洋资源和海洋渔业资源，保障越南渔民在归属越南主权、主权权利和管辖权海域作业时的安全，同时维护国家海洋岛屿的安全与主权。

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越南渔业协会将指导，引导各省渔业分会、会员企业及渔民编组出海作业，并与相关单位密切配合，主动、积极开展宣传活动，确保渔民依法海上作业；主动应对中方的不当行为，保护渔民，并鼓励渔民安心出海作业，为维护国家海洋岛屿主权作出贡献等。（完）

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