嘉莱省密切监测惠特莫尔病病例

嘉莱省卫生厅人员使用氯胺喷洒消毒、对生活用水源进行消毒、疏通积水坑。图自nld.com.vn

越通社嘉莱——在发现惠特莫尔病病例后，嘉莱省疾病控制中心与相关单位协调，在德基县伊亚多姆乡穆克村开展了流行病学调查，并实施严格的环境处理措施。

嘉莱省卫生厅厅长黎光雄表示，发现病例后，卫生厅立即启动了应急响应措施。嘉莱省疾病控制中心工作组与德基县卫生中心、伊亚多姆乡政府协调，实施了多项环境处理措施，如使用氯胺喷洒消毒、对生活用水源进行消毒、疏通积水坑以及在污染区域撒氯胺粉。

发现病例后，社区监测工作立即展开。对家庭和居民区的监测在14天内得到加强。卫生机构还直接指导民众，特别是周边家庭，采取疾病预防措施，其中提醒注意在接触土壤和水源时使用防护用具。

据专业机构评估，惠特莫尔病病例在旱季出现是非典型发展态势。通常，致病细菌在雨季洪水季节大量繁殖。患有糖尿病、肝病、肾病等基础疾病的人群在直接接触土壤时属于高风险群体。

为主动预防惠特莫尔病，嘉莱省疾病控制中心建议民众在接触土壤、水源时使用防护用具（靴子、手套），即使在旱季也应如此；户外工作后立即对伤口进行消毒处理；吃熟食、喝开水，确保生活用水源经过消毒或煮沸后再使用。特别是，糖尿病患者需控制好血糖，以降低严重感染的风险。

地方政府和伊亚多姆乡卫生站将继续密切监测情况，若发现社区中出现高烧、肺炎或脓肿病例，将及时上报。

此前，嘉莱省曾发现一例布尔克霍尔德菌阳性病例，患者为39岁的嘉莱族人克索赫佩。该患者于2026年4月16日发病，4月19日入院，有糖尿病史但未接受治疗。目前患者正在嘉莱省综合医院重症监护与毒理科接受监测和积极治疗。（完）