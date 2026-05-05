工人月：关心少数民族地区工会会员与劳动者

越通社河内 ——谅山省近日举行2026年工人月暨劳动卫生安全行动月启动仪式，主题为“越南工人：创新创意、提高劳动生产率”、“在数字纪元革新管理方式，提升劳动卫生安全工作成效”。
谅山省人民委员会副主席陈青闲表示，举办工人月和劳动卫生安全行动月具有重要意义，旨在有效落实中央书记处2024年3月19日关于在新形势下加强党对劳动卫生安全工作的领导的第31-CT/TW号指示。
过去一段时间，谅山省各级政府和职能部门关心指导，多管齐下，保障劳动者生命安全和身体健康。企业加大投资，改善工作条件，主动预防风险。劳动者提高遵守安全规程的意识。工会组织发挥代表作用，关心、保护会员和劳动者的正当权益。
陈青闲建议各厅局、地方政府、政治社会组织关心照顾会员、劳动者的物质和精神生活，特别是在偏远地区、少数民族地区，主动开展劳动卫生安全相关活动。
同时，各级政府和相关机关、单位要同步、有效落实各项政策和法律法规，组织政府、企业和劳动者之间的对话和信息分享活动；改善工作条件，提高劳动生产率，为企业可持续发展做出贡献。特别是，每位工人、劳动者需要提高纪律意识，严格遵守劳动安全规程；主动学习，提高专业技能；积极参加生产劳动竞赛运动，发扬创意创新，为提高工作效率、质量和效益做出贡献。
在活动举行期间，谅山省还组织了许多切实活动，体现对工人、劳动者的关怀。
2025年，谅山省为超过18.2万人次举办了700多个劳动卫生安全培训班。响应工人月暨劳动卫生安全行动月的活动在约930个机关、单位、企业中展开。全省有超过100家企业签署了集体劳动协议，在工作场所组织了80场与工人、劳动者的对话等。（完）
国会主席陈青敏：各级工会努力提高劳动生产率，着力实现两位数增长
4月28日上午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏在河内出席了五一国际劳动节140周年（1886年5月1日—2026年5月1日）纪念典礼暨2026年集体对话与协商工作中取得优异成绩的优秀基层工会主席表彰大会。