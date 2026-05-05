社会

工人月：关心少数民族地区工会会员与劳动者

谅山省近日举行2026年工人月暨劳动卫生安全行动月启动仪式，主题为“越南工人：创新创意、提高劳动生产率”、“在数字纪元革新管理方式，提升劳动卫生安全工作成效”。

工人和劳动者在活动中领取“免费”物资。图自越通社
工人和劳动者在活动中领取“免费”物资。图自越通社

越通社河内 ——谅山省近日举行2026年工人月暨劳动卫生安全行动月启动仪式，主题为“越南工人：创新创意、提高劳动生产率”、“在数字纪元革新管理方式，提升劳动卫生安全工作成效”。

谅山省人民委员会副主席陈青闲表示，举办工人月和劳动卫生安全行动月具有重要意义，旨在有效落实中央书记处2024年3月19日关于在新形势下加强党对劳动卫生安全工作的领导的第31-CT/TW号指示。

过去一段时间，谅山省各级政府和职能部门关心指导，多管齐下，保障劳动者生命安全和身体健康。企业加大投资，改善工作条件，主动预防风险。劳动者提高遵守安全规程的意识。工会组织发挥代表作用，关心、保护会员和劳动者的正当权益。

陈青闲建议各厅局、地方政府、政治社会组织关心照顾会员、劳动者的物质和精神生活，特别是在偏远地区、少数民族地区，主动开展劳动卫生安全相关活动。

同时，各级政府和相关机关、单位要同步、有效落实各项政策和法律法规，组织政府、企业和劳动者之间的对话和信息分享活动；改善工作条件，提高劳动生产率，为企业可持续发展做出贡献。特别是，每位工人、劳动者需要提高纪律意识，严格遵守劳动安全规程；主动学习，提高专业技能；积极参加生产劳动竞赛运动，发扬创意创新，为提高工作效率、质量和效益做出贡献。

在活动举行期间，谅山省还组织了许多切实活动，体现对工人、劳动者的关怀。

2025年，谅山省为超过18.2万人次举办了700多个劳动卫生安全培训班。响应工人月暨劳动卫生安全行动月的活动在约930个机关、单位、企业中展开。全省有超过100家企业签署了集体劳动协议，在工作场所组织了80场与工人、劳动者的对话等。（完）

越通社
#工人月 #少数民族 #工会 #劳动者 谅山省
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