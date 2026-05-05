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胡志明市百余项目同步开竣工 庆祝“胡志明市”市名50周年

为迎接西贡-嘉定市正式被命名为“胡志明市”50周年（1976年7月2日 - 2026年7月2日），胡志明市正集中促进各相关技术和社会基础设施项目。

坐落在西贡河畔的龙屋港。图自越通社
坐落在西贡河畔的龙屋港。图自越通社

越通社河内——为迎接西贡-嘉定市正式被命名为“胡志明市”50周年（1976年7月2日 - 2026年7月2日），胡志明市正集中促进各相关技术和社会基础设施项目。预计将有100多个项目在此期间进行开竣工。其中，多项重点工程备受关注，包括：守添—隆城铁路、占湖—隆城国际机场高速公路、阮必成路拓宽工程、盖梅下港口群、芹耶—头顿跨海大桥/隧道项目等。

与此同时，根据胡志明市人民委员会于5月4日发布的计划，该市将举行庆祝胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日—2026年5月19日）及胡志明主席出国寻求救国之路115周年（1911年6月5日—2026年6月5日）的一系列活动，包括：寻根活动、先进典型表彰、缅怀胡志明主席的植树活动、展览会、艺术表演及体育活动等。

值得注意的是，胡志明市将举行与学习和践行胡志明思想相结合的系列纪念活动。此外，该市还通过为2026-2027新学年作出准备，展现市政府对教育事业的高度重视。预计，胡志明市在未来一段时间内将举行多个新建教室项目俊开工仪式。

今年活动的亮点是，6月5日晚在胡志明市剧院举行的庆祝胡志明主席诞辰136周年及胡伯伯出国寻求救国之路115周年的艺术演出，由胡志明市与乂安省在胡主席家乡联合举办的“莲村节”艺术演出，以及庆祝西贡-嘉定市正式被命名为“胡志明市”50周年的图片展。

7月2日晚，胡志明市将在3个高空点（安庆坊西贡河隧道入口处、平阳坊新城市中心区、头顿坊三胜塔广场）及若干低空点燃放烟花，庆祝该市以胡志明主席的名字命名50周年。（完）

越通社
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