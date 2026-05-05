胡志明市百余项目同步开竣工 庆祝“胡志明市”市名50周年

越通社河内——为迎接西贡-嘉定市正式被命名为“胡志明市”50周年（1976年7月2日 - 2026年7月2日），胡志明市正集中促进各相关技术和社会基础设施项目。预计将有100多个项目在此期间进行开竣工。其中，多项重点工程备受关注，包括：守添—隆城铁路、占湖—隆城国际机场高速公路、阮必成路拓宽工程、盖梅下港口群、芹耶—头顿跨海大桥/隧道项目等。
与此同时，根据胡志明市人民委员会于5月4日发布的计划，该市将举行庆祝胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日—2026年5月19日）及胡志明主席出国寻求救国之路115周年（1911年6月5日—2026年6月5日）的一系列活动，包括：寻根活动、先进典型表彰、缅怀胡志明主席的植树活动、展览会、艺术表演及体育活动等。
值得注意的是，胡志明市将举行与学习和践行胡志明思想相结合的系列纪念活动。此外，该市还通过为2026-2027新学年作出准备，展现市政府对教育事业的高度重视。预计，胡志明市在未来一段时间内将举行多个新建教室项目俊开工仪式。
今年活动的亮点是，6月5日晚在胡志明市剧院举行的庆祝胡志明主席诞辰136周年及胡伯伯出国寻求救国之路115周年的艺术演出，由胡志明市与乂安省在胡主席家乡联合举办的“莲村节”艺术演出，以及庆祝西贡-嘉定市正式被命名为“胡志明市”50周年的图片展。
7月2日晚，胡志明市将在3个高空点（安庆坊西贡河隧道入口处、平阳坊新城市中心区、头顿坊三胜塔广场）及若干低空点燃放烟花，庆祝该市以胡志明主席的名字命名50周年。（完）
通过数字化方式向年轻人传播圣母祭祀信仰
怀着通过数字化方式向年轻人传播圣母祭祀信仰实践价值的愿望，胡志明市FPT大学的学生们前往顺化进行研究并记录顺化圣母祭祀信仰文化的独特之处，从朝文曲到特定的礼仪方式。