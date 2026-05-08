深化工人队伍建设：通往可持续未来的“钥匙”

越通社河内——越南工人阶级正迎来许多重大发展机遇，同时也面临着不少挑战。因此，工人队伍建设成为提升竞争力并迈向可持续发展目标的重要“钥匙”。



掌握现代技术



在新阶段，深化工人队伍建设是工业化、现代化和国际一体化进程的必然要求。随着经济向以知识、技术和创新为基础的增长模式大力转型，工人队伍需要提高专业技能和工业作风，以避免在自动化和人工智能（AI）浪潮以及全球市场日益激烈的竞争中面临落后的风险。



截至2025年底，全国从事工业和建筑业的劳动者为1750万人，从事服务领域的劳动者约为2120万人，占人口总数的39%和社会总劳动力的73.6%。经过培训的劳动者比例从2020年的64.5%增至2025年的70%。其中，持有学位或证书的比例达到29.2%。值得注意的是掌握科学技术的年轻工人阶级正在逐步形成，体现了越南工人阶级在数字时代焕发出的新活力。



然而，据越南劳动总联合会的评价，工人阶级的发展仍未跟上实际要求。技术劳动力结构不平衡，熟练工人和高级技工短缺，年轻工人虽多但缺乏稳定性，极易流向非正式部门。



为建设现代越南工人阶级，亟需颁布与经济社会发展战略和科技与创新相结合的工人阶级发展战略。同时，提高工人教育水平、专业技能、职业技能、工业作风、职业道德和劳动纪律，扩大福利安保体系，提升企业的社会责任，鼓励利益的和谐共享，创造可持续的就业机会，为工人营造稳定的

工作环境。



工人健身活动。图自越通社

职业培训的突破点



据职业培训局的数据，2025年，职业培训招生规模达到220万人，达年计划的107%。在2024-2025年，超过85%的职业培训机构与7200多家企业签署了合作协议。值得注意的是，超过80%的毕业生获得了就业机会，其中70%至75%从事专业对口工作。



可以说，职业培训在提高工人阶级素质中起着特别重要作用。越南正努力革新职业培训模式，维持学者规模稳定。



专家认为，为在新背景下发展高素质人力资源，需促进职业培训向实践方向全面改革，注重革新培训内容和方法，并重视实操技能、团队协作能力和终身学习思维以及适应劳动力市场快速变化的能力。



与此同时，须在学校和企业之间建立有效的联系，将生产和商业实践融入培训过程，满足劳动力市场的需求。



除了专业知识培训外，外语能力也是许多管理者关注的问题。具备专业技能和良好外语能力的劳动者更容易接触新技术，担任重要职位，并获得更高的收入。



当前，工人队伍遍布大多数重要经济部门，对国内生产总值的贡献率约65%，对国家财政收入的贡献率超70%。因此，在新纪元中培养越南工人阶级人力资源对国家经济社会发展具有特殊意义。



党和国家始终将此视为一项关键任务，同时逐步完善机制和政策，以适应实际需要，为工人队伍全面发展创造条件；克服并最终消除工人阶级人力资源培训和发展方面存在的不足和局限。（完）