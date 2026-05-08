越南政府常务副总理范嘉足：航空港体系规划须具有战略性和配套性

越通社河内——对航空港体系规划进行补充调整必须置于总体框架之中，符合国家总体规划以及刚刚调整的六个区域规划，确保与交通运输领域内的行业规划保持同步。这是越共中央政治局委员、政府常务副总理范嘉足对制定调整《2021-2030年阶段全国航空港体系规划及2050年愿景》提出的要求。



政府常务副总理范嘉足强调，航空港体系规划必须具有战略性、配套性、总体性，并着眼于2050年甚至100年的长远愿景，避免频繁调整；要与其它运输方式以及国家总体规划、各区域规划和相关行业规划相衔接。



对于将蒙登（Măng Đen）航空港、云风航空港纳入规划的提议，需要在区域发展总体框架下进行深入研究，明确其与公路交通系统和跨区域线路的衔接能力以及发展潜力。投资决策需要仔细计算吸引国内外投资的能力以及军民两用因素；研究其与区域内其他航空港及跨区域交通系统的总体衔接能力。



对于私营部门参与航空港建设投资，也需要进行非常细致的计算。如果分散投资，每个地方都建机场但效益无法保障，将会给运营带来困难。此外，需要发展航空货运，与旅游业、服务业及配套基础设施的发展相结合。



范嘉足指示建设部吸收各部委意见；继续研究、明确依据，完善全国航空港体系规划的制定和总体调整工作；按照越共十四届二中全会第18号结论的要求，在2026年第二季度前报告主管部门审议；抓紧与相关部委、地方协调，完善报告内容并呈报政府总理。



政府总理已于2023年6月7日签署第648/QĐ-TTg号决定，批准了航空港体系规划。据此，2021-2030年阶段规划30个航空港（其中国际航空港14个、国内航空港16个）；2050年愿景为33个航空港（国际14个、国内19个），包括内排、岘港、新山一和隆成等主要门户航空港。第648号决定还确定了12个潜在选址，以便继续研究补充。



经核查，建设部建议研究补充蒙登航空港、云风航空港，并调整广治航空港的规模。其中，提议的芒丹航空港旨在服务地方旅游、经济发展及保障国防安全；预计规模为4C级，到2030年旅客吞吐量约为每年100万人次。云风航空港旨在服务经济区和高端旅游业，规模为4E级，到2030年旅客吞吐量约为每年150万人次。对于广治航空港，投资方提议将其从4C级升级为4E级，以便运营宽体客机，服务于航空公司和货运的发展方向。（完）

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