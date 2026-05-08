近200家科技企业参加2026年技术展览与招聘日活动

越通社河内——5月7日，近200家企业参加了在“2026年技术展览与招聘日-HUTECH Job Fair 2026”框架内的技术展览和人力资源对接招聘活动。



该活动提供了超过6600个就业和实习岗位，涉及信息技术、工程、航空、物流、金融、电子商务、旅游-服务等多个领域。



据胡志明市技术大学副校长阮青方副教授介绍，在国内和世界经济仍面临诸多波动的背景下，近200家科技企业参与该活动表明，在劳动力市场对高质量、有实践技能和快速适应新技术能力的人力资源需求高涨的背景下，技术展览与招聘日活动已为企业与劳动者之间搭建了直接交流的桥梁。



“当前劳动力市场不再等待那些拥有‘足够文凭’的人，而是在寻找真正有实力、有适应能力并愿意创造价值的人。招聘会不仅是劳动者、学生寻找工作的场所，也是求职者通过与雇主实际接触、直接面试和体验企业环境的机会”，阮青方分享道。



在2026年技术展览与招聘日活动期间，许多科技、制造、航空、服务领域的大型企业介绍了新技术解决方案，同时组织直接面试招聘。



除了招聘活动外，招聘会还举办了多项职业咨询、技能定向、与企业交流以及实际技术体验等活动。



劳动就业专家认为，在数字化转型蓬勃发展的背景下，各所高等院校需要加强与企业对接，以培训贴近实际需求，帮助学生在毕业时提高竞争力。该活动不仅是招聘桥梁，还反映了劳动力市场强劲转向与科技、创新创优和高质量服务相关的行业趋势。（完）

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