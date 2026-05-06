社会

解除IUU“黄牌”警告：越南加快落实欧委会建议

在欧盟委员会（EC）完成第五轮对打击非法、不报告和不受管制捕捞（IUU）的检查后，越南安江省正同步部署一系列紧急措施，着力整改存在问题，全面落实欧委会各项建议，为全国早日解除IUU“黄牌”作出贡献。

据安江省IUU指导委员会介绍，目前100%符合条件的渔船已获发作业许可。图自越通社
据安江省IUU指导委员会介绍，目前100%符合条件的渔船已获发作业许可。图自越通社

越通社安江省——在欧盟委员会（EC）完成第五轮对打击非法、不报告和不受管制捕捞（IUU）的检查后，越南安江省正同步部署一系列紧急措施，着力整改存在问题，全面落实欧委会各项建议，为全国早日解除IUU“黄牌”作出贡献。

安江省领导表示，各厅局和地方正加紧推进重点任务，并与中央职能力量密切配合，加强对渔船作业的巡查和管控，尤其是在毗邻海域、河口、入海口及重点区域，坚决遏制渔船非法越界作业，杜绝“无登记、无检验、无许可”的“三无”渔船存在。

在2026年5月至6月期间，安江省将重点完善渔业捕捞管理、资源保护和渔船监管的法律框架，同步出台有关安装和管理船舶航行监测系统（VMS）、IUU违法处理及跨部门协同机制的规定，并明确各机关、单位职责。同时，地方还制定渔民转产转业方案，推动可持续生计发展，减轻捕捞压力。

在基层层面，渔船管理进一步收紧。各地全面开展渔船清查、登记、发证和标识工作，对不具备出海条件的渔船实行严格管控，安排专人跟踪停泊位置，并严肃处理违规行为。基本原则是坚决杜绝“三无”渔船存在，严禁不符合条件的渔船出海作业。

与此同时，农业与环境部门牵头推进渔船检验、发证及VMS设备安装；公安机关依托国家人口数据库加强对渔民和船主的管理，动态掌握渔船变化情况，及时发现违法迹象；边防部队则对进出港渔船实施全面检查，通过电子渔业溯源系统（eCDT）对出入港活动进行监控。

值得注意的是，数字技术在渔业管理中的应用不断加强。目前，eCDT系统账户激活率已达99.5%，其中长度15米以上渔船实现100%接入。所有捕捞水产品来源确认和认证（SC、CC）均通过电子平台办理，有效提升供应链透明度，满足国际市场特别是欧盟的溯源要求。

此外，安江省还加强与外交机构的协调，及时掌握被外国扣押的违规渔船信息，服务于后续处理工作；对通过港口的水产品产量实施严格监管，确保中央与地方数据统一。

据安江省IUU指导委员会介绍，目前100%符合条件的渔船已获发作业许可，不符合条件的渔船正被严格管控并逐步依法处理。这些成果体现了地方在履行国际承诺、推进负责任渔业发展方面的坚定努力。(完)

越通社
#IUU #黄牌 #警告 #越南 #欧委会 #渔船 #捕捞 #渔民 安江省
关注 VietnamPlus

相关新闻

同塔省已有100%的渔船安装了航行监测设备并投入运行。 图自越通社

收紧渔船管理 同塔省从源头遏制IUU违规行为

凭借32公里海岸线和1477艘海洋捕捞渔船的规模，近年来同塔省持续推进打击非法、不报告和不受管制捕捞各项措施，取得积极成效。特别是自2024年以来，该省未发生渔船在外国海域违规作业的情况。

更多

尽管临时学校的条件仍存在诸多困难，但师生们的学习热情依然高涨。图自越通社

为边疆学生筑就信心：从新学校开始

在岘港市西部山区，阿王、雄山、西江等边境乡仍面临诸多困难，但新的学校正在逐渐成形。建设这些学校的过程汇聚了多方的共同努力，其中尤为突出的是军人们在高地工地上辛勤劳作的身影。

附图 图自越通社

越南设定总和生育率每年提升2%的目标

近年来，越南总和生育率已低于更替水平，从2021年的每名妇女2.11个孩子降至2024年的1.91个和2025年的1.93个，尤其是在大城市和经济社会较发达地区。

白龙尾边防哨所工作组开展紧急救援活动，对船只进行了加固和锚定。图自越通社

海防市边防部队连续成功营救两艘遇险外国渔船

越南边防部队连续成功营救遇险外国渔船不仅体现了越南边防部队在保卫祖国神圣海洋岛屿主权和边境安全方面的责任担当与作用，还充分兑现了越南根据国际惯例和法律，为建设和平、友好、合作的海上环境作出积极贡献。

嘉莱省密切监测惠特莫尔病病例

嘉莱省密切监测惠特莫尔病病例

在发现惠特莫尔病病例后，嘉莱省疾病控制中心与相关单位协调，在德基县伊亚多姆乡穆克村开展了流行病学调查，并实施严格的环境处理措施。

钟斋学校正成为电子技术应用的亮点。图自越通社

电子教案：让山区学生梦想起飞

在莱州省帕秦（Pa Tần）乡钟斋民族半寄宿小学与中学学校，教学不再局限于传统的黑板粉笔，智能交互屏幕让课堂变得生动起来。

和平1号和2号风电场，位于金瓯省永厚乡，两厂每年发电约4亿千瓦时并入国家电网。图自越通社

能源安全：塑造越南的地位

如果说地缘政治动荡正在带来紧迫挑战，那么从长远来看，越南正面临一个具有转折意义的机遇：即朝着可持续、自主且具备区域竞争力的方向重塑能源战略。

隶属于第十号服装总公司的鸿河西装厂引进应用AI技术的缝纫机用于生产。图自越通社

数字技术“重绘”就业版图

数字技术的快速发展，尤其是生成式人工智能（GenAI），正在深刻改变越南的就业结构。当数百万劳动者面临工作性质改变的风险时，劳动力市场不仅在行业结构上发生位移，还对提升技能、保障体面就业以及新背景下的政策适应提出了紧迫要求。

民众扫描二维码以查询司法领域的办事程序及档案流程。图自越通社

提升基层政府运作效率及乡级干部能力

伴随精简组织机构的路线图，4月24日，在第十六届国会第一次会议上，国会表决通过了关于2027年国会监督计划的决议，以及成立关于“机构精简和行政单位调整后办公场所国有资产管理使用法律政策执行情况”专题监督团的决议。

同塔省米市火龙果已获得知识产权局颁发的集体商标保护。图自越通社

【📝时评】 保护与实施知识产权：正确政策的成果

在全球竞争日益基于知识和创新的背景下，知识产权正成为新增长模式的支柱。对越南而言，加强保护和实施知识产权不仅是融入国际经济的要求，更是将知识转化为发展资源、推动落实国家科技、创新和数字化转型等重大战略方向的关键条件。

广治省一交通事故现场 图自越通社

假期4天越南全国发生交通事故177起

据越南交通警察局5月3日下午通报，在4月30日至5月3日的4天假期内，全国共发生交通事故177起，造成95人死亡、114人受伤。与2025年同期相比，事故起数减少72起，死亡人数减少35人，受伤人数减少65人。