越通社莱州省——莱州省委日前召开专题会议，就新发展阶段若干重要内容提出意见。

会上，莱州省委讨论并一致同意颁布关于2026至2030年阶段（远期展望至2035年）新农村建设、可持续减贫及少数民族与山区经济社会发展的决议。

据莱州省委评估，过去几年，各项国家目标计划取得了许多重要成果。然而，取得的成果尚不真正可持续，与下一阶段的发展要求仍有较大差距。全省贫困率仍然较高，主要集中在偏远、边境地区；特困乡、村数量仍然较多（36个乡中有32个特困乡，956个村中有564个特困村）。

莱州省芒莫乡贡族同胞的生活水平日益提升。图自越通社

根据决议，莱州省设定了按照现代、富有特色方向建设新农村的目标；实施多维、包容、可持续的减贫；按照绿色、循环、生态方向发展农村经济，并与农业结构调整、数字化转型和创新相结合。

力争到2030年，莱州省农村居民人均收入达到4750万越盾，比2020年增长1.7倍；年均贫困率下降3%至4%，到2030年多维贫困户比例降至10%以下。全省基本消灭特困乡、村；至少10个乡达到新农村建设标准。到2035年，农村居民人均收入至少比2030年提高01.6倍；全省困难乡、村数量至少减少50%。

莱州省委书记、省人民议会主席黎明银在总结讲话中要求各级党委、党组织向全省干部、党员和人民宣传、传达并深刻领会该决议。省人民委员会需要迅速成立省级2026至2030年阶段国家目标计划指导委员会；将决议的目标、指标、任务和措施具体化到五年和年度计划中；优先安排、整合、有效调动各种资源来落实。（完）