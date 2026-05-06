在风芽-格邦国家公园发现5件距今数千年的石斧

越通社广治省——4月25日，广治省文化体育与旅游厅代表表示，英国皇家洞穴探险队近日在风芽-格邦国家公园里燕洞（Hang Én）中发现了5件距今数千年的石斧。



这些石斧随后被捐赠给广治省博物馆和河内博物馆，用于研究与展览工作，从而向国内外公众推广广治这片土地的文化与历史价值。



此前，由英国—越南洞穴探险队队长、英国皇家洞穴协会会员霍瓦德·利姆贝特( Howard Limbert )博士领导的探险队，在风芽-格邦国家公园内世界上最大洞穴之一——燕洞中发现了5件石斧。这些石斧是在一层受到水流扰动的沉积物中被发现的，属于文化层。



据初步判断，专家认为这些石斧属于新石器时代，隶属于宝珠（Bàu Tró）文化体系，其年代大约可追溯至6000至8000年前。



这些石斧由硅质岩（silic）制成。许多文物在柄部和刃口处出现明显磨损，表明它们在史前居民的日常生活中被多次使用。



此次考古发现具有重要意义，有助于进一步揭示数千年前人类在风芽-格邦国家公园地区洞穴环境中的居住方式与适应过程；同时也为该地区文化延续性提供了新的证据链补充。（完）



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