为困难地区群众构建可持续生计

越通社河内 ——在乂安省，作为越南红十字会中央委员会选定的“仁爱社区-连接爱心”模式三个试点之一，2026年“人道主义月”的活动重点更加突出：通过扶持生计，提升困难地区民众的自救能力。



人道行动，不止于救助



2026年5月，乂安省红十字会设定了约80亿越盾的筹款目标，用于人道救助活动，优先帮助贫困和弱势群体。根据计划，除了社区健康关怀、无偿献血和爱心工程建设外，今年的核心重点是支持困难地区的民众发展可持续生计。



其中，相阳乡流峰村实施的“仁爱社区-连接爱心”模式是今年的一大亮点。



按计划，当地所有贫困家庭都将获得生计支持，所有贫困和困难学生也将获得奖学金及学习用品。



越南红十字会中央委员会灾害管理部主任陈士发表示，选择乂安等三个具有区域代表性的困难地区进行试点，是为了探索出符合各地实际情况的生计支持模式。

与以往的短期救助不同，2026年“人道主义月”更加注重为困难群众创造可持续生计机会。相比于临时性帮扶，这种生计模式有望产生更深远的积极影响，尤其适用于山区及自然灾害频发的地区。

在宣光省龙古乡塔交口村，村民收获农作物。图自越通社

根据这一方向，民众可以参与适合本地条件的种植、养殖或手工业生产，从而实现生计多样化，提高收入，稳步改善生活。越南红十字会的目标是，打造更具韧性、更加安全的社区，使其能够更好地适应气候变化，增强抵御自然灾害和疾病的能力。



从短期救助走向韧性社区



据越南红十字会中央委员会副主席兼秘书长阮海英介绍，生计支持活动已通过“养牛银行”、向困难及受灾地区民众提供种苗、肥料或生产技术等方式开展了多年。进入第十二届任期，红十字会的行动方向更加明确，从直接给予物质援助，转向长期、综合的支持——不仅提供物质帮助，还传授知识、技能和生产方法，帮助民众拥有持续创收、长期安稳生活的能力。

此外，一个新的重要方向是“绿色”支持，即人道主义活动不仅要助力经济发展，还要注重环境保护，共同建设更安全、更有爱心的社会环境。



在这一路线图中，2026年“人道主义月”开展的“仁爱社区-连接爱心”模式，被视为2026-2031年部署重点项目“安全社区·随时应对灾害”的起点。



根据越南红十字会中央委员会的计划，“仁爱社区-连接爱心”模式将在乂安、宣光、安江三个省市试点，分别代表北、中、南三个区域。（完）