越南与斯里兰卡关系迈上新高度的里程碑

越通社河内——继对印度共和国进行国事访问之后，越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团应斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）的邀请，将于2026年5月7日至8日对斯里兰卡进行国事访问。这是自1970年两国建交以来越南领导人访问斯里兰卡的最高级别访问，有助于巩固传统友好关系，进一步增进两国领导人和人民在半个多世纪中建立起来的真挚友谊。



56年来越斯传统友好关系良好发展



越南与斯里兰卡于1970年7月21日建立外交关系，建立在相似的历史和文化价值基础之上，尤其是佛教。在寻找救国之路的征程中，胡志明主席曾多次到访斯里兰卡。如今，他老人家是为数不多的在斯里兰卡首都科伦坡有雕像的外国领导人之一，胡志明主席雕像工程于2013年落成。



半个多世纪以来，两国关系不断得到巩固，实现了多次高层互访和接触。2025年标志着两国建交55周年，其间斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克对越南进行国事访问尤为突出，双方发表了联合声明，并在经济、贸易、农业、科技、投资和数字化转型等领域签署了多项合作文件，朝着将贸易额提升至10亿美元的目标迈进。



在议会渠道方面，斯里兰卡-越南友好议员协会的成立（2025年3月）为促进合作增添了新动力。外交部长级双边合作委员会、政治磋商、贸易合作委员会等合作机制继续发挥平台作用。两国还在国际论坛上保持有效协调，在联合国和联合国教科文组织的机制下相互支持。



经济、贸易合作潜力巨大



目前双边贸易额约为每年2亿美元，结构具有互补性：越南出口电子产品、纺织品、工业原料；斯里兰卡提供茶叶、橡胶、纤维和农产品。这是双方扩大供应链合作、朝着10亿美元目标迈进的基础。



在投资方面，斯里兰卡在越南有33个有效项目，总投资额约4300万美元。金融、农业、教育、交通运输、文化、旅游和民间交流等领域的合作继续发展，已签署了30多份合作文件，其中包括《避免双重征税协定》（2005年）、《航空运输协定》（2012年）以及近期签署的农业和教育合作计划。



斯里兰卡外交部长维吉塔·赫拉特参观“2024年斯里兰卡文化节”的越南展位。图自越通社

文化和佛教合作是一大亮点，成为双边关系的支柱。心灵旅游积极发展，2025年将有超过1.4万人次的斯里兰卡游客到访越南。两国计划开通直飞航线，以加强连接，促进贸易和民间交流。



在新阶段为两国合作创造突破



在牢固的传统关系基础上，越共中央总书记、国家主席苏林的国事访问是将越南与斯里兰卡关系推向新高度的里程碑。



越南外交部副部长阮孟强表示，此次访问有助于为两国关系创造动力并开启新的发展阶段，政治互信提高到更高水平，合作范围更广、程度更深、效果更实。



此次访问还旨在确定新时期合作框架，利用斯里兰卡在印度洋的战略位置和近3000万人口的市场潜力，从而扩大出口、投资机会，巩固供应链。重点推动的合作领域包括经济、贸易、农业、高科技、物流、航空、旅游、文化和民间交流。



越南驻斯里兰卡兼驻马尔代夫大使郑氏心表示，在两国的经济都在深刻转型的背景下，越共中央总书记、国家主席苏林对斯里兰卡进行国事访问是促进经济、贸易、投资合作以及拓展农业、高科技、教育、旅游、物流等潜力领域的机会。



她期待此次访问将创造新的合作动力和框架，通过具体协议带来突破，同时为数字经济、创新创意和能源转型开辟方向。此次活动也体现了越南对南亚地区的重视，有助于促进合作，维护和平、稳定与发展。（完）