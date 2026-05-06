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东盟高度评价越南在提高维和训练能力方面的经验

第十届东盟维和中心网络会议（APCN）于5月4日至8日以线上形式举行，主会场设在菲律宾，并与相关国家进行视频连线。

越南维和局局长、越南国防部代表团团长范孟胜少将发表讲话。图自越通社
越南维和局局长、越南国防部代表团团长范孟胜少将发表讲话。图自越通社

越通社河内——第十届东盟维和中心网络会议（APCN）于5月4日至8日以线上形式举行，主会场设在菲律宾，并与相关国家进行视频连线。越南维和局局长、越南国防部代表团团长范孟胜少将5月6日在全体会议上发表了重要讲话。

范孟胜高度评价第十届东盟维和中心网络会议的重要性和意义，认为其为东盟成员国继续通过训练工作保持动力、加强能力建设合作创造了重要论坛，从而为联合国维和使命做出更有效的贡献。

范孟胜说，越南积极响应并落实联合国的“维和行动共同承诺宣言”（A4P+）和“扩大维和行动共同承诺宣言”（A4P+），旨在通过强化责任意识，提高工作能力以及促进成员国之间的伙伴关系，尤其是在提高参与联合国维和行动部队的训练质量和部署准备方面，来提高联合国维和行动的效率。

范孟胜还分享了越南在训练和准备参与维和行动的部队能力方面吸取的经验教训，其中包括完善个人和单位同步部署前训练计划体系，确保满足联合国标准、贴近特派团实际情况及国防部任务要求，培养达到国际标准的高质量讲师队伍，部署模拟训练模式等。

范孟胜同时表示，越南已积极主动提高自主能力，标准化达到国际标准的深度训练课程。至今，越南已在越南和东南亚率先建立了达到国际标准的高级创伤救治培训中心。2026年3月，越南维和局的联合国参谋军官培训课程获得了联合国和平行动部的联合国部署前训练标准认证，标志着质的飞跃。在此基础上，越南维和局的训练中心正被发展成为区域内和国际上具有信誉的高质量训练机构。

与会代表对越南的成功经验，特别是在通过国际合作组织训练、力量部署准备以及培养高质量讲师队伍方面的经验给予关注。东道国菲律宾代表建议越南派遣讲师队伍，与该区域各国分享在这一领域的经验。

第十届东盟维和中心网络会议吸引来自11个东盟维和中心网络成员国的40多名代表、东盟秘书处以及联合国和平行动部综合训练处等代表一同出席。

以“在维和行动不断变化的背景下维持伙伴关系与加强合作”为主题，此次会议旨在促进区域合作，提高维和力量的协调能力和备战水平，为成员国交流经验、分享专业知识及加强训练合作创造平台。（完）

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越通社
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