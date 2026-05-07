穆迪将泰国列入复原能力强的新兴市场名单

越通社河内——国际权威信用评级机构穆迪（Moody’s Ratings）近日发布报告，将泰国列为五大新兴市场经济体之一，其他四个分别为马来西亚、印度、印度尼西亚和墨西哥。报告指出，过去五年中，尽管经历了新冠肺炎疫情危机、全球加息周期、银行业和贸易领域的紧张局势，这些经济体在应对全球冲击过程中展现了较强的复原能力。



报告中将新兴经济体划分为三大类：高复原能力、有条件复原能力以及弱势经济体。印度、泰国、马来西亚、印度尼西亚和墨西哥被列为表现最优的经济体，这得益于早期政策改革的支持，尤其是在通胀目标框架、汇率灵活性、债务管理及本币金融市场发展等方面。这些因素使这些国家能够通过市场机制应对冲击，而不会产生升级为信贷或融资危机的压力。



穆迪指出，该五个新兴市场经济体的运营效率可通过四个主要市场指标反映出来，即政府债券风险利差的波动幅度、与美国国债收益率差的波动幅度、汇率波动以及本币债券收益率的波动幅度。（完）



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