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新加坡应用人工智能打击金融诈骗

新加坡金融管理局（MAS）5月4日宣布，该局正与新加坡银行业、科技局和警方合作，通过应用人工智能和机器学习工具，加强金融犯罪的侦测能力。

新加坡金融管理局标志。图自互联网
新加坡金融管理局标志。图自互联网

越通社河内 ——新加坡金融管理局（MAS）5月4日宣布，该局正与新加坡银行业、科技局和警方合作，通过应用人工智能和机器学习工具，加强金融犯罪的侦测能力。

新加坡金融管理局在声明中表示，该局已启动“价值验证”（POV）倡议，以测试人工智能/机器学习模型在早期发现诈骗行为方面的能力。该倡议汇集了来自5家银行的数据，旨在构建识别高风险交易和账户的系统。

新加坡金融管理局指出，早期发现异常迹象将有助于加快评估、干预过程，从而减少客户的损失。

为实施该倡议，新加坡金融管理局建立了一个安全的数据共享环境，按照行业协议保护客户信息。测试数据经过加密和严格控制，其中账户号码匿名化确保只有提供数据的银行才能识别真实身份。

新加坡金融管理局认为，“价值验证”倡议可为整个金融行业更广泛地应用人工智能/机器学习技术打击金融犯罪奠定合作基础。测试阶段结束后，该机构可能扩大项目规模，整合更多数据集，并开发更复杂的模型，以提升保护金融系统免受日益狡猾欺诈手段侵害的能力。（完）

越通社
#新加坡 #人工智能 #金融诈骗 新加坡
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