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中东冲突：泰国旅游业面临长期影响风险

泰国旅游与体育部表示，今年前4个月泰国接待外国游客近1200万人次，同比下降3.45%；旅游收入为5840亿泰铢（约合180亿美元），同比下降3.28%。

今年前4个月泰国接待外国游客人数下降3.45%。图自越通社
今年前4个月泰国接待外国游客人数下降3.45%。图自越通社

越通社河内——越通社驻曼谷记者报道，泰国旅游与体育部表示，今年前4个月泰国接待外国游客近1200万人次，同比下降3.45%；旅游收入为5840亿泰铢（约合180亿美元），同比下降3.28%。

4月份，由于受到航空公司调整航班计划的影响，入境游客量同比下降7%，至237万人次，不过旅游收入仍增长了2.94%，达到1170亿泰铢。泰国国家旅游局（TAT）局长塔佩妮（Thapanee Kiatphaibool）表示，由于机票价格上涨和机位有限影响了游客的短期旅行计划，旅游业可能面临中东冲突带来的长期影响。

塔佩妮女士指出，该国上个月旅游总收入仍保持增长，表明该行业已做出调整，开始服务于对医疗康养等特定领域感兴趣的高消费市场。值得注意的是，随着游客对旅游安全信心的回升，中国市场较去年同期呈现强劲复苏态势，为今年提供了更强的发展动力。

泰国国家旅游局仍将今年吸引中国游客至少550万人次作为目标；而在2025年，由于受到旅游诈骗相关问题的影响，中国大陆游客人数曾降至447万人次的低谷。

随着泰国内阁批准了4000亿泰铢的贷款，塔佩妮表示，泰国国家旅游局正准备采取措施支持旅游运营商，升级旅游产品，开发高端旅游产品，并增强国内游客的购买力。（完）

越通社
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