泰国批准巨额贷款计划应对中东冲突影响

越通社河内 ——越通社驻曼谷记者报道，泰国内阁5月5日批准了一项价值122亿美元的紧急贷款计划，以减轻中东冲突对经济的冲击，这是该东南亚国家数十年来规模最大的贷款计划之一。



这笔资金将用于刺激国内支出、缓解经济困难。上周，泰国财政部宣布将GDP增长预期从2025年的2.4%下调至1.6%。这项约122亿美元的贷款将在6月至9月间实施，其中包括根据政府“泰助泰”计划向超过2000万低收入人群提供生活成本补贴。



泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔（Anutin Charnvirakul）当天对媒体表示，这项贷款是“推动国家前进、防止经济衰退的工具”，并重申国家将共同渡过眼下的难关。



泰国副总理兼财政部长埃克尼蒂·尼蒂坦普拉帕斯（Ekniti Nitithanprapas）透露，这笔贷款将用于支持可再生能源。



始于2月底的中东冲突导致全球能源市场动荡，造成油气、海运及消费品价格飙升。观察人士认为，泰国内阁刚批准的这笔贷款是该东南亚第二大经济体近年来规模最大的贷款之一，仅低于1997年亚洲金融危机和新冠疫情期间的水平。



埃克尼蒂表示，泰国3月份的公共债务占GDP的66.38%，低于70%的上限，新的贷款不会超过这一限制。泰国今年的核心通胀率预计为3.0%，较此前预测的0.3%大幅上升。（完）

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