2026年前4月国家财政预算收入同比增长15%

越通社河内——据越南财政部5月4日发布的消息，2026年前4月国家财政预算收入总额约达1114万亿越盾（折合人民币2931亿元），完成全年预算的的44%，同比增长15.2%。



尽管今年前4月国家财政预算收入紧盯预算执行，并且实现同比增长，但财政部指出，中东冲突对企业生产经营活动带来的负面影响，加之为及时应对形势而出台的一系列财政措施（如针对成品油和航空燃料降低环保税、增值税、特别消费税以及降低费用等）已开始对财政预算收入产生影响。总体来看，在部分收入项目和税收方面，无论是预算执行进度还是增长幅度，均低于上年同期水平。



为协助企业和人民纾解生产经营中的困难、促进经济社会发展，政府继续落实已出台的税费减免政策。预计2026年前4月减免税费金额约为57.9万亿越盾（折合人民币152亿元）。



在财政预算收入结构中，国内财政收入达991万亿越盾，完成预算的45%，同比增长17.4%。



原油收入约达17万亿越盾，完成年度预算的39.5%。进出口活动带来收入105.4万亿越盾，完成年度预算的37.9%。



此外，财政部还大力推进税务稽查和防止税收流失工作。截至2026年4月15日，税务机关已开展约10200次税务稽查，建议罚款约17.6万亿越盾，同时通过督促和强制措施追缴欠款约23.9万亿越盾。



此外，在电子商务领域，已有235家外国供应商通过电子信息门户完成税务登记，带来约7.9万亿越盾的税收收入，同比实现112%的显著增长。



2026年前4月财政支出约668.2万亿越盾，完成年度预算的21.2%，同比增长11.6%。其中，经常性支出占较大比重，完成年度预算的26%。



财政部表示，前4月的预算支出任务按计划执行，满足了经济社会发展、国防安全、国家管理及到期债务支付等的要求，有效落实社会保障政策。



中央及各级地方财政收支保持平衡。截至4月28日，已发行政府债券106.3万亿越盾，平均期限10年，平均利率4.08%/年。（完）



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