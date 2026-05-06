CT集团希望在多个领域与芹苴市开展合作

越通社芹苴市——5月5日， CT集团（CT Group）及其成员公司领导、集团合作伙伴与芹苴市委、市人民委员会领导举行工作会议，介绍集团具有优势的各类新模式、新项目及生态体系，并表达了在多个领域与芹苴市开展研究与合作的意愿。



CT集团董事长陈金钟表示，集团所属单位带到芹苴市的技术不仅在越南是全新的，在世界范围内也十分前沿，许多国家尚不了解或了解甚少，例如：生物角膜移植、动物器官移植到人体、国家数字孪生以及低空经济等。



陈金钟指出，这些新技术的应用可解决低空经济中的诸多难题，有助于提升地区生产总值（GRDP），应对碳信用、气候变化、城市发展及人口迁移等问题。现代设备与技术解决方案相结合，有望解决当前诸多重大问题。集团向芹苴市介绍这些高新且前沿的技术，旨在推动双方合作，实现经济—社会与环境的协调发展，同时解决芹苴市面临的多项重大课题。



越共中央委员、芹苴市委书记黎光松（中）发表讲话。图片来源：越通社

越共中央委员、芹苴市委书记黎光松表示，芹苴市将优先完善推动科技发展的体制机制和配置资源。集团提出的合作内容正是该市高度关注的领域。未来，芹苴市将通过各职能部门具体化相关建议，并研究提出切实可行、对企业和城市均有成效的实施方案。

黎光松建议，集团应重点研究并选择优先领域，尽快开展实施。市政府也将基于实际情况确定优先事项，推动地区生产总值快速增长，并全力支持集团开展调研、考察和高效实施各项合作建议。

工作会议场景。图片来源：越通社

芹苴市人民委员会主席张耿宣表示，芹苴市拥有诸多潜力和优势，例如拥有72公里东部海岸线，这是正受到党和国家重点推动发展海洋经济的区域。此外，城市沿后江拥有约120公里河岸线，具备淡水、咸淡水及海水等多种生态系统，非常适合水稻种植、果树种植及水产养殖。目前，工业在该市经济结构中的比重约为28%。

张耿宣表示，CT集团在铁路发展、低空经济、生物技术、国家数字孪生、创新中心以及碳信用项目等6方面提出的合作建议，以及集团各单位提出的21项具体提案，都与芹苴市的发展方向高度契合。CT集团提出的相关内容将由市领导审议，并考虑纳入城市总体规划。（完）