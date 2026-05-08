奠边府大捷——对老挝革命事业的宝贵经验

越通社万象——据越通社驻老挝记者报道，值此奠边府大捷72周年之际，老挝人民革命党中央宣传训练部官方脸书账号于5月7日发文，强调72年来，奠边府大捷已使越南人民获得了全面发展，取得了巨大且具有历史意义的成就。



文章指出，在政治方面，越南继续保持稳定，共产党的领导作用和执政能力不断提升，国家管理体系坚强有力，受到人民的信任和拥护。在经济方面，越南实现持续稳定增长，人民摆脱贫困，脱离欠发达国家行列；人民生活水平不断提高，国家综合实力持续增强。



在社会方面，越南取得诸多进步，人力资源实现高质量发展。在国防安全方面，越南坚决捍卫民族独立、主权、国家统一和领土完整，包括海域、领空、岛屿及社会主义制度。在外交方面，对外关系不断扩大，越南在地区和世界舞台上的地位、作用和威望持续提升。



文章强调，奠边府大捷的宝贵经验不仅有力推动了老挝民族解放运动及此后老挝人民民主共和国的成立，还为老挝提供了诸多有益借鉴。据此，老挝汲取了关于激发爱国精神、坚韧不拔的意志、英勇无畏及全党、全军、全体老挝民族在斗争中决战决胜的经验；关于发挥民族独立、自主、自力、自强精神，在制定正确革命路线和军事战略中发挥创造性的经验；关于在党的领导下建设全民族大团结阵营的经验；以及关于将民族力量与时代力量、内部力量与邻国朋友及国际社会帮助和支持相结合的经验。



这些经验已成为老挝革命战士创造性运用于老挝革命事业的指路理论和生动实践，并已通过老挝人民民主共和国的诞生得到充分证明。（完）

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