越通社河内——越通社特派记者报道，5月8日上午，在菲律宾宿务市出席第48届东盟峰会期间，越南政府总理黎明兴与柬埔寨首相洪玛奈和老挝总理宋赛·西潘敦共进早餐。



越南政府总理黎明兴强调，越南始终重视与柬埔寨和老挝的传统团结与紧密联系。黎明兴强调将在新的工作岗位上致力于深化三国关系，并与柬埔寨、老挝两国总理密切协调，共同将三国间的“传统友谊”转化为“发展动力”，将“地理邻近”转化为“战略衔接优势”，以实现三国共同快速与可持续发展。



柬埔寨和老挝两国总理强调将与黎明兴总理保持密切且经常性的协作，以在未来一段时间继续推动三国关系取得更加务实、高效的发展步伐。



越老柬领导对三国关系近期持续得到巩固与发展感到高兴，并强调三国将继续在边界管理与保护、打击跨境犯罪及高科技犯罪方面保持密切配合；贸易与投资维持稳定，越南企业在柬埔寨和老挝的部分项目正有效推进。



越南政府总理黎明兴与柬埔寨、老挝总理共进早餐。图自越通社

在当前世界形势对地区各国经济造成负面影响的背景下，三国总理一致同意继续保持高层交往与接触，发挥现有机制作用，以促进双边及三方合作。 三国领导同意加强国防安全合作，积极分享信息，协作打击各类犯罪，特别是网络诈骗犯罪；实现经济对接突破，加强产业链供应链、交通互联互通、能源对接、物流及跨境贸易合作，增开大城市间的直飞航线；推进战略基础设施项目，加快落实各项具有实质意义的基础设施开发合作项目；同意继续简化出入境手续，并实现旅游产品多样化。



三国总理承诺将加大有关三国之间的合作成就与团结友谊的宣传力度。双方一致同意配合办好2027年越老建交65周年和越柬建交60周年的相关纪念活动。此外，三方将继续在地区和国际论坛上，特别是在东盟及湄公河次区域合作机制框架内，保持协调并相互支持。



三国总理还就共同关心的国际和地区问题交换了意见，强调在世界和地区形势复杂难料的背景下，保持三国间团结协作、密切联系以及加强与东盟其他国家合作的重要性。三国领导重申了将始终优先维护并推动三国关系的决心与承诺，以造福三国人民，并为地区的和平、稳定、合作与发展做出贡献。（完）