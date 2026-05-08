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越南与斯里兰卡关系升格为全面伙伴关系

越通社特派记者报道，当地时间5月8日上午，越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）共同会见了记者。

越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克共同会见记者。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克共同会见记者。图自越通社

越通社河内——越通社特派记者报道，当地时间5月8日上午，越共中央总书记、国家主席苏林与斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）共同会见了记者。

会上，迪萨纳亚克总统对苏林及越南高级代表团访问斯里兰卡表示热烈欢迎。他指出，苏林此次访问体现了越南与斯里兰卡传统友好合作伙伴的高度重视。此访有助于巩固两国传统友谊，并将双边合作提升至新高度，以造福两国人民，促进地区及世界的和平、合作与发展。

苏林此访也是双方全面评估过去几年合作成果，并确定具体方向与措施以推动两国关系迈向新高度的契机。

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越共中央总书记、国家主席苏林讲话。图自越通社

迪萨纳亚克总统高度评价并对越南的发展成就表示赞赏，相信在越南共产党的领导下，越南将继续发展强劲。迪萨纳亚克强调，斯里兰卡与越南拥有悠久的传统友好关系，斯里兰卡人民始终对越南民族的伟大领袖、杰出文化家胡志明主席怀有崇高的敬意。

迪萨纳亚克总统希望继续在双方具有潜力的领域上加强与越南的合作；扩大文化、教育、宗教及民间交流，为巩固两国关系作出贡献。双方将加强多边合作，并在共同关心的国际和地区问题上密切协作，致力于维护和平、稳定与合作发展。

苏林对斯里兰卡总统及执政联盟在经济社会发展方面取得的重要成就，使斯里兰卡逐步复苏并重回发展轨道，不断提升人民生活水平，同时坚信斯里兰卡必将早日实现既定目标。

苏林表示，双方刚刚举行了非常成功的会谈，高度评价两国建交55年来建立的深厚友谊、相互信任与支持。双方分享了对地区和国际形势的看法，并一致认为在当前背景下，越斯两国迎来许多机遇和共同利益，进而推动两国关系向更高水平迈进。

双方一致同意将越斯关系提升为全面伙伴关系，承诺继续巩固并加强友好合作，建立高水平的政治互信，并朝着全方位、务实的方向扩大各领域合作的范围与深度。

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迪萨纳亚克总统讲话。图自越通社

双方一致同意，在相互信任、理解与尊重的基础上，重点深化政治、国防与安全合作；进一步加强党际、国家、国会等各渠道的高层交往与接触以及民间交流，并定期维持双边合作机制。

双方一致同意，在相互信任、理解与尊重的基础上，重点深化政治、国防与安全合作；进一步加强党际、国家、国会等渠道的高层交往与接触以及民间交流，并定期维持双边合作机制。

双方将本着务实、互利共赢的原则，加强在经济、贸易、投资、农业、能源及科学技术领域的合作；采取突破性措施，力争早日实现10亿美元的双边贸易额目标，并致力于在未来达成双边贸易与投资协定。

苏林对越南各航空公司开通两国直飞航线表示欢迎，并认为这将是互联互通领域的突破性进展，为加强多领域合作创造便利条件。（完）

越通社
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